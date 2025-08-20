Marmaris Açıklarında 56 Düzensiz Göçmen Yakalandı: 3 Şüpheli Gözaltında

Marmaris açıklarında 56 düzensiz göçmen yakalandı

Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltında

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin müdahalesiyle 56 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında yelkenli teknede bir grup düzensiz göçmen olduğuna dair bilgi üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.

Ekipler, İtalya rotası üzerinde hareket halindeki yelkenli teknede 56 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 1 şüpheliyi yakaladı.

Olayla ilgili yapılan takip çalışmalarında ise İl Jandarma Komutanlığı ekipleriyle müştereken yürütülen operasyon sonucu karada 2 şüpheli daha gözaltına alındı. Böylece toplam 3 şüpheli hakkında göçmen kaçakçılığı iddiasıyla işlem başlatıldı.

Yabancı uyruklu düzensiz göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.