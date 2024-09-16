Marmaris'e Gelen Marella Discovery Yolcu Gemisi 1801 Turistle Limana Demir Attı

Marella Discovery Gemisi Marmaris'e Vardı

Malta bayraklı Marella Discovery adlı kruvaziyer, çıkmış olduğu tur çerçevesinde Muğla'nın Marmaris ilçesini 'ana liman' olarak kullanarak 1801 yolcu ile limana geldi.

Yolcular Limana Varışlarıyla Tarihi Mekanları Dolaştı

Patmos Adası'ndan hareket eden gemi, Marmaris Limanı'ndaki büyük iskeleye yanaşırken; gemide bulunan yolcu ve personel sayısı ise 1801 yolcu ile 746 personel olarak kaydedildi.

Gümrük işlemleri tamamlandıktan sonra, turistas gelen yolcular, Marmaris'in çarşısı, tarihi Kaleiçi Mahallesi, Yat Limanı ve Uzunyalı Sahili gibi yerleri ziyaret etti.

Konaklama ve Ek Düşünceler

İlçe merkezindeki turistik noktaları gruplar halinde dolaşan yolcular, deniz kenarındaki restoran ve kafeteryalarda zaman geçirdi. Bazı turistler ise Dalyan Kaunos turuna katılmayı tercih etti.

Marmaris Cruise Port'tan ana liman hizmeti alan Marella Discovery gemisinden ayrılan yolcular, ilçede bulunan otellerde bir hafta konaklayacak. Marmaris'ten ayrılan birçok yolcu, bir sonraki tura katılmak üzere yine gemiye binecek.

Kruvaziyerin limandan gece saatlerinde demir alması bekleniyor.

Malta bayraklı "Marella Discovery" adlı kruvaziyer, çıktığı tur kapsamında "ana liman" olarak kullandığı Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi. Patmos Adası'ndan hareket eden ve Marmaris Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırılan gemide, çoğu İngiliz 1801 yolcu ve 746 personel bulunuyor.

Malta bayraklı "Marella Discovery" adlı kruvaziyer, çıktığı tur kapsamında "ana liman" olarak kullandığı Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi. Patmos Adası'ndan hareket eden ve Marmaris Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırılan gemide, çoğu İngiliz 1801 yolcu ve 746 personel bulunuyor.

Malta bayraklı "Marella Discovery" adlı kruvaziyer, çıktığı tur kapsamında "ana liman" olarak kullandığı Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi. Patmos Adası'ndan hareket eden ve Marmaris Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırılan gemide, çoğu İngiliz 1801 yolcu ve 746 personel bulunuyor.

Malta bayraklı "Marella Discovery" adlı kruvaziyer, çıktığı tur kapsamında "ana liman" olarak kullandığı Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi. Patmos Adası'ndan hareket eden ve Marmaris Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırılan gemide, çoğu İngiliz 1801 yolcu ve 746 personel bulunuyor.