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Marmaris'te 22 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 22 düzensiz göçmen yakalanırken, 2 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 14.07.2025 22:58
Güncelleme Tarihi: 14.07.2025 22:58
Marmaris'te 22 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen bir operasyonda, arasında çocukların da bulunduğu 22 düzensiz göçmen yakalandı.

Olay, Hisarönü Koyu'nda bir grup düzensiz göçmenin olduğu ihbarı üzerine gelişti. Bu ihbar üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik botu ve Hisarönü Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin karada gerçekleştirdiği çalışmalarda, 3'ü çocuk toplam 22 düzensiz göçmen güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yapmakla suçlanan 2 kişi de gözaltına alındı.

Yakalanan düzensiz göçmenlerin, gereken işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildiği öğrenildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde aralarında çocukların da bulunduğu 22 düzensiz göçmen...

Muğla'nın Marmaris ilçesinde aralarında çocukların da bulunduğu 22 düzensiz göçmen yakalandı.

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