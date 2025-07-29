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Marmaris'te 27 Düzensiz Göçmen Yakalandı, 3 Şüpheli Gözaltında

Marmaris'te düzenlenen operasyonda 27 düzensiz göçmen ele geçirildi, göçmen kaçakçılığı nedeniyle 3 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 29.07.2025 18:45
Güncelleme Tarihi: 29.07.2025 18:45
Marmaris'te 27 Düzensiz Göçmen Yakalandı, 3 Şüpheli Gözaltında

Marmaris'te 27 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, 27 düzensiz göçmen yakalandı. Olay, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen bir operasyon sonucu meydana geldi.

Göçmen Kaçakçılığı İddiasıyla 3 Gözaltı

Sahil Güvenlik Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Timi ile İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından, kara üzerinde bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu tespit edildi. Yapılan operasyonda, 5'i çocuk olmak üzere toplam 27 düzensiz göçmen yakalanarak güvenli bölgeye alındı.

Bu operasyon kapsamında, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli de gözaltına alındı. Yakalanan düzensiz göçmenler, gerekli işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 27 düzensiz göçmen yakalandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 27 düzensiz göçmen yakalandı.

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