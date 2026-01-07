Marmaris'te 'kedi canlı' Mehmet Övet yine kaza geçirdi — Ameliyat edildi

Marmarisli 'kedi canlı' Mehmet Övet, doğa yürüyüşünde düşerek sol bacağında iki kırıkla hastaneye kaldırıldı; bugün ameliyat edildi, tedavisi sürüyor.

Marmaris'in 'kedi canlı'sı Mehmet Övet yeniden ölümden döndü

Muğla’nın Marmaris ilçesinde yaşayan ve 'kedi canlı' lakabıyla tanınan Mehmet Övet, dün çıktığı doğa yürüyüşünde talihsiz bir kaza geçirdi. Karaca Mahallesi’nde dengesini kaybederek düşen Övet’in sol bacağında iki ayrı kırıkbugün ameliyat edildi.

Kaza ve ameliyat

Yürüyüş sırasında düşen Övet, acil müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Yapılan operasyonda kırıklar onarıldı; sağlık durumunun iyi olduğu, ancak bacağındaki kırık nedeniyle ameliyat sonrası bir süre hastanede gözetim altında tutulacağı bildirildi.

Hayatta kalma mücadelesine bir yenisi daha

Daha önce defalarca ölümle burun buruna gelen iki kız çocuk babası Marmarisli Mehmet Övet, yaşadığı son kaza ile hayatta kalma mücadelesine bir yenisini daha ekledi. Kendisini 'talihsiz' değil 'şanslı' olarak tanımlayan Övet’in tedavisi ameliyat sonrası süreçte devam ediyor.

Çocuk yaşta ölümle burun buruna geldi

Övet’in ölümle burun buruna geldiği ilk anılarından biri henüz 7 yaşındayken Yat Limanı’nda yaşandı. Rodos’tan gelen gemilerin altına dalarken teknenin paletlerine yapışan midye kabukları vücudunu kesti ve kalbi durdu. Yaklaşık 9 metre derinlikten çıkarılan Övet, olay yerinde bulunan bir doktorun müdahalesiyle hayata döndü.

Aynı dönemde ailesinin evinin korkuluksuz terasında oynarken yaklaşık 7 metre yükseklikten kafa üstü düşen Övet, 4 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra iyileşti.

İş kazaları peşini bırakmadı

İlkokuldan sonra eğitime devam etmeyip bir elektrik firmasında çalışmaya başlayan Övet, 1991 yılında asansör tamiri sırasında elektrik akımına kapıldı; kalbi duran Övet, doktorların müdahalesiyle yeniden hayata döndü. İyileştikten sonra elektronik sektöründe çalışmaya devam eden Övet, çanak anten montajı sırasında defalarca yüksekten düştü. Kapalı Çarşı içindeki bir apartmanda 9 metreden beton zemine düşmesi ve Kordon Caddesi’nde çürük korkuluğun kırılması sonucu üç kat aşağıya kafa üstü çakılması gibi ağır iş kazaları yaşadı. Tüm bu kazalara rağmen işine geri döndü, ancak iki yıl sonra bir kez daha elektrik akımına kapılarak ölümden döndü.

2008: Kurşunlara rağmen yaşadı

2008 yılında bir saldırının hedefi olan Övet, öğle yemeği siparişi verdiği köftecinin ustasıyla yaşanan tartışma sonucu pompalı tüfekle vuruldu. Vücuduna 15 domdom kurşunu isabet eden Övet, 60 gün yoğun bakımda kaldı; vücudundan 10 kurşun çıkarıldı, kasıklarında kalan 5 kurşunla yaşamına devam etmek zorunda kaldı.

2014: Trafik kazası ve engellilik

2014 yılında motosikletiyle evine dönerken Yeni Datça Yolu’nda arkadan çarpan lüks bir minibüs nedeniyle ağır yaralanan Övet’in akciğerleri zarar gördü, beyin ödemi oluştu ve bağırsağının bir bölümü ameliyatla alındı. 78 gün yoğun bakımda kalan Övet, bu kazanın ardından yüzde 79 engelli raporu alarak malulen emekli oldu.

Son durum

Dün gerçekleşen doğa yürüyüşü kazasının ardından Marmaris Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Övet, bugün ameliyat edildi ve sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Övet’in bacağındaki kırıkların onarılmasının ardından tedavisi ve rehabilitasyon süreci devam ediyor.

