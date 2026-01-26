Marmaris’te Şiddetli Fırtına ve Sağanak — Rüzgâr 75 Kilometreye Kadar

Marmaris'te sabah başlayan şiddetli rüzgâr ve sağanak yaşamı etkiledi; İçmeler ve Yalancıboğaz'da iki küçük tekne kıyıya vurdu. Rüzgârın saatte 75 km'ye kadar çıkması bekleniyor.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 17:32
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 17:39
Marmaris’te Şiddetli Fırtına ve Sağanak — Rüzgâr 75 Kilometreye Kadar

Marmaris’te sabah saatlerinden itibaren etkili fırtına hayatı olumsuz etkiledi

Marmaris’te sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren şiddetli rüzgârla birlikte yer yer sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Olumsuz hava şartları nedeniyle sahada ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Etki ve hasarlar

Kentte gözlenen güçlü rüzgâr ve sağanak sonucunda İçmeler Mahallesi ile Yalancıboğaz mevkiinde iki küçük teknenin kıyıya vurduğu öğrenildi. Yetkililer, zaman zaman hızını artıran kuvvetli rüzgâr ve sağanak yağışların bazı bölgelerde ağaç kırılmalarına ve küçük çaplı maddi hasarlara yol açtığını bildirdi.

Meteoroloji uyarısı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü tarafından verilen bilgiye göre rüzgârın saatteki hızı 75 kilometreye kadar çıkması bekleniyor. Rüzgârların yarın (salı) akşam saatlerine kadar etkisini sürdürmesi öngörülüyor.

MARMARİS’TE ŞİDDETLİ FIRTINA VE SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLUYOR

MARMARİS’TE ŞİDDETLİ FIRTINA VE SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLUYOR

MARMARİS’TE ŞİDDETLİ FIRTINA VE SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLUYOR

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bodrum'da fırtına günlük hayatı aksattı: Feribot seferleri iptal
2
Tunceli'de 112 Ekipleri Karı Aşıp İki Hastayı Hastaneye Ulaştırdı
3
Medilines Hospital 6. Yaşını Celal Çoban Yönetiminde Kutluyor
4
Samsun'da HSK'dan Adalet Başarı Belgesi — Aykun ve Dikmener
5
Diyanet Başkanı Safi Arpaguş: 'Müftü, çareler arayan kimsedir' — 45. İl Müftüleri İstişare Toplantısı
6
Aydın'da Karacasu ve Yenipazar Üreticilerine TARSİM Anlatıldı
7
İstanbul Boğazı'na Yaklaşan 'Yıldırım' Havadan Görüntülendi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları