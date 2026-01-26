Marmaris’te Şiddetli Fırtına ve Sağanak — Rüzgâr 75 Kilometreye Kadar

Marmaris’te sabah saatlerinden itibaren etkili fırtına hayatı olumsuz etkiledi

Marmaris’te sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren şiddetli rüzgârla birlikte yer yer sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Olumsuz hava şartları nedeniyle sahada ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Etki ve hasarlar

Kentte gözlenen güçlü rüzgâr ve sağanak sonucunda İçmeler Mahallesi ile Yalancıboğaz mevkiinde iki küçük teknenin kıyıya vurduğu öğrenildi. Yetkililer, zaman zaman hızını artıran kuvvetli rüzgâr ve sağanak yağışların bazı bölgelerde ağaç kırılmalarına ve küçük çaplı maddi hasarlara yol açtığını bildirdi.

Meteoroloji uyarısı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü tarafından verilen bilgiye göre rüzgârın saatteki hızı 75 kilometreye kadar çıkması bekleniyor. Rüzgârların yarın (salı) akşam saatlerine kadar etkisini sürdürmesi öngörülüyor.

