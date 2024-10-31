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Mars'taki Elektrikli Cerrahi Dikiş İpi ve Diğer Bilimsel Gelişmeler

Mars'ta şarj edilebilen bir batarya ile geliştirilen cerrahi dikiş ipi, yara iyileşmesini hızlandırıyor.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 11:00
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 11:00
Mars'taki Elektrikli Cerrahi Dikiş İpi ve Diğer Bilimsel Gelişmeler

Mars'taki Elektrikli Cerrahi Dikiş İpi ve Diğer Bilimsel Gelişmeler

Çinli bilim insanları, Ekim ayında iki çarpıcı gelişmeye imza attı. İlk olarak, Mars atmosferi sayesinde şarj olabilen bir batarya geliştirdiler. Bu batarya, gezegenin zor koşullarına dayanıklılık gösteriyor ve iki Mars ayı boyunca (1350 saatten fazla) kesintisiz çalışabiliyor. Araştırmacılar, gündüz ve gece sıcaklığının sıfırdan 60 dereceye kadar değişiklik gösterdiği devrelerde de işlevini sürdürebiliyor.

İyileşmeyi Hızlandıran Cerrahi Dikiş İpi

Çin'deki araştırmacılar, hareket halinde elektrik yükü üretebilen magnezyum içeren cerrahi dikiş ipini tanıttı. Biyolojik olarak parçalanabilir polimerle sarılmış bu dikiş ipi, yapay kas dokuları ve fareler üzerinde yapılan deneylerde, yaraların yalnızca 10 günde neredeyse tamamen iyileşmesini sağlıyor. Elektrik alanı oluştuğunda dikişli alanındaki hücrelerin sayısının arttığı tespit edildi. Böylece, dikiş ipi hem yara onarımını %50 hızlandırıyor hem de enfeksiyon riskini azaltıyor.

Dünya'ya Yakın Yeni Bir Gezegen Keşfi

Avrupa Güney Rasathanesi (ESO) bilim insanları, Barnard Yıldızı'nın yörüngesinde yeni bir gezegen keşfetti. Bir yılı 3,15 Dünya gününe eşdeğer olan bu gezegenin yüzey sıcaklığı yaklaşık 125 santigrat derece. Ancak yüzeyinde sıvı su bulundurmaya elverişli olmadığını belirtiyorlar.

Yapay Zeka ile Virüs Keşfi

Sydney Üniversitesi ve Çin Ulusal Doğa Bilimleri Vakfı'ndan araştırmacılar, yapay zeka kullanarak 161 bin 979 yeni virüs türünü ortaya çıkardı. Virüs genomlarını analiz etmek için oluşturdukları "LucaProt" adlı derin öğrenme algoritması, mevcut veri tabanlarını düzenleyerek virüsleri tanımlamaya yardımcı oldu.

Depresyona Karşı Yapay Zeka Destekli Cihazlar

Evde kullanım için geliştirilen bir cihaz, depresyona karşı etkili olabileceği görüldü. Cihaz, zayıf elektrik akımlarıyla beyin aktivitelerini destekleyerek, 10 hafta kullanım sonrası depresyon semptomlarında belirgin bir düşüş sağladı. Cihaz, ağır depresyon tanısı konulan 174 kişi üzerinde test edildi ve olumlu sonuçlar aldı.

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