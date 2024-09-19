Martinik'te Gece Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edildi

Gece Sokağa Çıkma Yasağı Martinik'te Uygulandı

Fransa'nın Karayipler'deki bölgesi Martinik'te, 23 Eylül tarihine kadar bazı mahallelerde gece sokağa çıkma yasağı uygulamaya girdi.

Valilik Açıklama Yaptı

Martinik Valiliği, özellikle Fort-de-France ve Lamentin kentlerindeki mahallelerde "kamu düzenine yönelik yapılan ihlaller" nedeniyle bu tedbirin alındığını duyurdu.

Yasaklı Ürünler ve Kurallar

Belirtilen mahallelerde, akaryakıt, yanıcı madde ve havai fişek gibi taşınabilir kaplarla satılan ürünlerin satışına ve taşınmasına izin verilmeyecek. Gece saat 21.00 ile 05.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak ve bu yasak, 23 Eylül'e kadar sürecek; gerektiğinde uzatılabilecek.

Muafiyetler ve Halkın Tepkisi

Kamu hizmetlerinde görevli olan kişiler ve bakıma muhtaç bireyler bu yasaktan muaf tutulacak. Martinik halkı, eylül ayının başından bu yana artan hayat pahalılığına karşı protestolar düzenliyor. Öte yandan, Fransız basınında yer alan haberlere göre, protestolar sırasında şu ana kadar 44 araç ateşe verildi ve 35 dükkan zarar gördü.

Gözaltılar ve Yaralılar

Olaylarla bağlantılı olarak 15 kişi gözaltına alınırken, güvenlik güçlerinden 11 kişi de yaralanma durumu yaşandı. Fransa Ulusal İstatistik ve Ekonomik Çalışmalar Enstitüsü (INSEE) verilerine göre, Martinik'te gıda fiyatları, Fransa'nın ana karasına göre yüzde 40 oranında daha yüksek.