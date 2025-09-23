Massive Attack'ten Spotify boykotu: Helsing'e 600 milyon avro tepkisi

Eserler platformdan kaldırıldı

İngiliz müzik grubu Massive Attack, Spotify'ın kurucusu Daniel Ek'in başkanlığını yaptığı savunma teknolojisi şirketi Helsing'e yapılan yatırımı gerekçe göstererek eserlerinin platformdan kaldırılmasını talep etti.

Grup, Spotify kurucusu Ek'in 600 milyon avro tutarındaki yatırımına tepki gösterdi.

Massive Attack, Gazze'de Filistinlilere yönelik devam eden soykırımı protesto etmek amacıyla eserlerinin İsrail'in dijital yayın platformlarından kaldırılması çağrısında bulunan "Soykırıma müzik yok" isimli kültürel boykot girişimine katılmasının ardından bu adımı attı.

Grubun açıklamasında, "Şirket CEO'sunun askeri mühimmat (insansız hava aracı) İHA'ları ve savaş uçaklarına entegre edilen yapay zeka teknolojisi üreten bir şirkete yaptığı ciddi miktardaki yatırım nedeniyle Massive Attack tüm bölgelerde eserlerinin Spotify'dan kaldırılması için talepte bulunmuştur."

Massive Attack, Spotify'ın ekonomik yükünün sanatçılar üzerinde olduğunu ve yapılan yatırımların sanatçılara yeni bir ahlaki ve etik yük getirdiğini belirtti. Açıklamada ayrıca "Yeter artık yeter. Başka bir yol mümkün." ifadelerine yer verildi.

Spotify ve Helsing'den yanıt

Spotify'dan yapılan açıklamada, Spotify ile Helsing'in tamamen ayrı iki şirket olduğunun vurgulandığı belirtildi. Sözcü, Helsing'in Gazze'ye yönelik saldırılarda kullanılmadığını ve şirket faaliyetlerinin Avrupa ve Ukrayna odaklı olduğunu kaydetti.

Helsing de yaptığı açıklamada, "Helsing'in teknolojisinin Ukrayna dışında da kullanıldığına dair dezenformasyon görüyoruz. Bu bilgi doğru değildir."

Daniel Ek'in başkanı olduğu Helsing şirketi, yapay zeka destekli HX-2 İHA'ları ile de biliniyor.