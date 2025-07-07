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Mattarella, Batı Balkanlar'ın AB Üyeliğine Destek Verdi

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, Batı Balkanlar'ın AB genişleme sürecinin hızlanması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 07.07.2025 15:53
Güncelleme Tarihi: 07.07.2025 15:53
Mattarella, Batı Balkanlar'ın AB Üyeliğine Destek Verdi

Mattarella, Batı Balkanlar için Hızlı Genişleme Çağrısı Yaptı

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, Avrupa Birliği (AB) üyeliğine daha fazla yaklaşan Batı Balkanlar ülkelerinin genişleme sürecinin acilen tamamlanması gerektiğini ifade etti. Bu önemli açıklama, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de Hırvat mevkidaşı Zoran Milanovic ile düzenlediği görüşmede yapıldı.

AB’nin Barış Projesi Vurgusu

Mattarella, AB’nin kıtada barışın sağlanması için yürüttüğü çabaları tekrar hatırlatarak, “Bu diğer ülkelere ve uluslararası topluma örnek olabilecek bir tutumdur.” dedi. Ayrıca, Avrupa'nın iş birliği konusunda güvenlik ihtiyaçlarını ön planda tuttuğunu vurguladı.

İtalya ve Hırvatistan’ın Ortak Hedefleri

Hırvatistan ile uzun süreli ve derin ilişkilerini dile getiren Mattarella, “İki ülke de zor zamanlarda barışın sağlanması için dayanışma göstermektedir. İş birliğimiz son derece değerlidir ama ilerlemek için yeni yöntemler gereklidir.” şeklinde konuştu.

İş Birliğine Yönelik Sözler

Hırvatistan ile birçok alanda iş birliği yürüttüklerini belirten Mattarella, özellikle son 20 yılda AB’ye girmek için çaba gösteren Batı Balkanlar’ın genişleme sürecinin daha fazla gecikmeden tamamlanmasına dair hemfikir olduklarını söyledi.

Milanovic'in Değerlendirmesi

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanovic, AB'nin bir “barış projesi” olduğunu vurgularken, “AB’nin küresel anlamda bir barış projesi olduğunu söylüyoruz ancak bugünlerde bu durum eskisi gibi değil.” diyerek mevcut belirsizliklere dikkat çekti. Buna rağmen, AB'nin Hırvatistan ve İtalya için yararlı ve faydalı olduğunu ifade etti.

Mattarella, Zagreb’deki resmi temasları çerçevesinde Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic ve Meclis Başkanı Gordan Jandrokovic ile de görüşecek, ayrıca Hırvatistan'daki İtalyan azınlık temsilcileriyle bir araya gelecek.

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella (solda), Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'deki resmi...

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella (solda), Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'deki resmi temasları kapsamında Hırvat mevkidaşı Zoran Milanovic (sağda) tarafından resmi törenle karşılandı. Mattarella ve Milanovic daha sonra ikili görüşme gerçekleştirdi.

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella (solda), Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'deki resmi...

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella (solda), Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'deki resmi temasları kapsamında Hırvat mevkidaşı Zoran Milanovic (sağda) tarafından resmi törenle karşılandı. Mattarella ve Milanovic daha sonra ikili görüşme gerçekleştirdi.

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