Mattia Ahmet Minguzzi Anısına Kaykay Şampiyonası Bursa'da Yapılacak

Mattia Ahmet Minguzzi Kaykay Şampiyonası Bursa'da

15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, İstanbul Kadıköy'deki bir bıçaklı saldırıda hayatını kaybetmişti. Onun anısını yaşatmak amacıyla Türkiye Kaykay Federasyonu tarafından önemli bir organizasyon düzenleniyor.

Mattia Ahmet Minguzzi Kaykay Şampiyonası, Bursa‘da 22-24 Nisan tarihlerinde, Sukaypark’ta gerçekleştirilecek. Bu anlamlı etkinlik, genç kaykay tutkunlarını bir araya getirerek, Mattia'nın anısını yaşatmayı amaçlıyor.

Bu şampiyonada sadece performanslar sergilenmeyecek, aynı zamanda kaykay camiasının dayanışma ve birlikteliği de ön plana çıkarılacak.