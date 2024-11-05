Mavi Balina-2024: Doğu Akdeniz'deki Tatbikat

Mavi Balina-2024 Davet Tatbikatı

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen "Mavi Balina-2024 Davet Tatbikatı", 16 ülke ve NATO unsurlarının katılımıyla gerçekleştiriliyor.

Tatbikatın Detayları

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından düzenlenen tatbikat kapsamında, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Aksaz Deniz Üssü'nde gözlemcilere ve basın mensuplarına brifing verildi. Brifinge Denizaltı Filosu Komutanı Tuğamiral Timur Yılmaz ve diğer yüksek rütbeli komutanlar katıldı.

Katılımcı Ülkeler

Tuğamiral Yılmaz, tatbikata Türkiye’nin yanı sıra Kanada, İspanya, Yunanistan, ABD ve Pakistan'ın katıldığını belirtti. Tatbikata Türk Deniz Kuvvetleri unsurlarının yanı sıra, toplamda 16 ülkenin deniz kuvvetleri unsurları da katılacaktır. Türk tarafından bu tatbikata 5 denizaltı, 3 fırkateyn, 2 korvet, 2 akaryakıt gemisi, 2 yardımcı sınıf gemi ve 8 F-16 uçağı yer alıyor.

Tatbikatın Amacı

Denizaltı Filosu Komutanı Yılmaz, tatbikatın amacını şu şekilde ifade etti: "Bu tatbikat, katılımcı birliklerin denizaltı savunma harbi konusundaki bilgi ve becerilerini geliştirmenin yanı sıra, gerçek harekat senaryolarına hazırlıkları artırmayı hedeflıyor. Ayrıca, müşterek harekat kabiliyetlerini geliştirmeye yönelik usuller denenecek."

Tatbikatın Aşamaları

Mavi Balina-2024 Davet Tatbikatı, beş safhadan oluşmaktadır:

Seyir öncesi kuvvet toplanması ve brifing Deniz eğitimleri Tatbikat sonu değerlendirmesi ve 'seçkin gözlemci günü' faaliyetleri

Yılmaz, "Tatbikatın üçüncü ve dördüncü safhaları, denizaltı savunma harbi eğitimlerinin ağırlıklı olduğu deniz eğitimlerine odaklanacak" dedi.

Akademik Panel ve Değerlendirme Toplantısı

Tatbikatın son safhasında 14 Kasım’da Aksaz Deniz Üssü'nde tatbikat sonrası değerlendirme toplantısı ve "Gelişen teknolojinin sualtı harbine etkisi" temalı bir akademik panel gerçekleştirilecektir.

Brifingde ayrıca, TCG Piri Reis Komutanı Deniz Kurmay Albay Şefik Kahve, tatbikattaki denizaltı görevleri hakkında bilgi verdi. TCG Dolunay Komutanı Kurmay Yarbay Süleyman Özkan ise yabancı katılımcılara brifingi tercüme etti.

Brifingin sonunda, tatbikata katılan ülkelerin gemi komutanları ve gözlemciler, TCG Piri Reis denizaltısı iskelesinde fotoğraf çektirdi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen "Mavi Balina-2024 Davet Tatbikatı" 16 ülke ile NATO unsurlarının katılımıyla gerçekleştiriliyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca yapılan tatbikat kapsamında gözlemcilere ve basın mensuplarına Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Aksaz Deniz Üssü iskelesinde ingilizce brifingi, TCG Dolunay Komutanı Kurmay Yarbay Süleyman Özkan verdi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen "Mavi Balina-2024 Davet Tatbikatı" 16 ülke ile NATO unsurlarının katılımıyla gerçekleştiriliyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca yapılan tatbikat kapsamında gözlemcilere ve basın mensuplarına Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Aksaz Deniz Üssü iskelesinde ingilizce brifingi, TCG Dolunay Komutanı Kurmay Yarbay Süleyman Özkan verdi.