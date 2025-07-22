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Mavi Marmara Derneği'nden Handala Gemisi Açıklaması: Gazze'ye Yolculuk Devam Ediyor

Mavi Marmara Derneği, Handala gemisinin Gazze'ye doğru yol aldığını ve insani yardım misyonunu sürdüreceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 22.07.2025 19:31
Güncelleme Tarihi: 22.07.2025 19:31
Mavi Marmara Derneği'nden Handala Gemisi Açıklaması: Gazze'ye Yolculuk Devam Ediyor

Mavi Marmara Derneği'nden Handala Gemisi Açıklaması

Mavi Marmara Derneği, İsrail saldırıları ve ablukası altındaki Gazze'ye insani yardım amacıyla yola çıkan yeni gemisi Handala'nın (Hanzala) durumuna ilişkin bilgiler paylaştı.

Derneğin Medya Koordinatörü Ekrem Kubilay Karadeniz, düzenlenen basın toplantısında geminin İtalya'nın Gallipoli Limanı’na 280 mil mesafede, Gazze'ye ise 750 mil uzaklıkta olduğunu belirtti.

Özgürlük Filosu Koalisyonu'nun Misyonu

Karadeniz, Özgürlük Filosu Koalisyonu'nun 2008 yılından itibaren Gazze’ye çeşitli gönderimlerde bulunduğunu, bazı seferlerin başarılı olduğunu ancak bazılarının da İsrail saldırıları ile engellendiğini ifade etti. Ablukanın, 7 Ekim 2023 tarihinden sonra daha da ağırlaştığını vurgulayarak, Filistin meselesinin insanlık için ortak bir sorun haline geldiğini kaydetti.

Koalisyonun, 12 farklı ülkeden kurumsal katılımcılara ve 60'dan fazla ülkeden aktivistlere ev sahipliği yaptığını belirten Karadeniz, direnişin 2010'dan bu yana devam ettiğini, hiçbir geri adım atmadıklarını söyledi.

Gemiye Yönelik Sabotajlar ve Mücadele

Karadeniz, İsrail'in 2 Mayıs'ta Vicdan Gemisi'ne yönelik gerçekleştirdiği saldırının ardından meydana gelen yangını ve geminin İzmir Limanı'nda tadilata alındığını aktardı. Ayrıca, 1 Haziran'da Madleen Gemisi'ne baskın düzenlendiğini belirtti.

Karadeniz, Handala gemisinin yola çıkmak üzere olduğu gece sabotaj girişimlerine maruz kaldığını, pervaneye halat bağlandığı ve gemiye sülfürik asitli su doldurulduğunu vurguladı. Bu sabotajların fark edilmemesi durumunda büyük hasarların yaşanabileceğini ve aktivistlerin tehlikeye düşebileceğini ifade etti.

Geminin, Tunus, ABD, Irak, Fransa, Avustralya ve Norveç gibi ülkelerden gelen 21 kişilik bir aktivist grubu ile birlikte Gazze'ye doğru yola çıktığı bilgisi de verildi.

Karadeniz, tüm tehditlere rağmen yardım misyonlarına devam ettiklerini ve Gazze'deki ihtiyaç sahiplerinin yardım beklediğini belirtti. Etkinliğe İnsan ve Medeniyet Hareketi, MAZLUMDER ve Genç İHH gibi temsilciler de katıldı.

Mavi Marmara Derneği, İsrail saldırısı ve ablukası altındaki Gazze'ye insani yardım ulaştırma...

Mavi Marmara Derneği, İsrail saldırısı ve ablukası altındaki Gazze'ye insani yardım ulaştırma amacındaki Özgürlük Filosu Koalisyonu'nun yeni gemisi Handala'nın (Hanzala) İtalya'dan Gazze'ye doğru yola çıktığını bildirdi.

Mavi Marmara Derneği, İsrail saldırısı ve ablukası altındaki Gazze'ye insani yardım ulaştırma...

Mavi Marmara Derneği, İsrail saldırısı ve ablukası altındaki Gazze'ye insani yardım ulaştırma amacındaki Özgürlük Filosu Koalisyonu'nun yeni gemisi Handala'nın (Hanzala) İtalya'dan Gazze'ye doğru yola çıktığını bildirdi.

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