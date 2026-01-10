Mavi Objektif TV'nin Yeni Ofisi Kayseri'de Açıldı

Mavi Objektif TV, Kayseri Yakut Mahallesi'ndeki yeni ofisini törenle açtı; Sıla Çolak konuştu, açılışa Şaban Çopuroğlu ve Sedat Kılınç katıldı.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 15:23
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 15:25
Mavi Objektif TV ve sosyal medya haber platformlarının yeni ofisi, Kayseri'de düzenlenen törenle hizmete girdi. Yeni ofis Yakut mahallesi Mustafa Kemal Paşa bulvarı üzerinde bulunuyor.

Genel Yayın Yönetmeni Sıla Çolak'ın konuşması

Mavi Objektif TV’nin Yakut mahallesi Mustafa Kemal Paşa bulvarı üzerindeki yeni ofisinin açılış töreninde konuşan Genel Yayın Yönetmeni Sıla Çolak, 2018 yılında mütevazi adımla çıktıkları yolda yerelden ulusala uzanan köklü bir yapıya ulaştıklarını söyledi.

"Bugün burada yalnızca bir haber merkezi ofisinin açılışında değil emeğin, inancın ve kararlılığın taçlandığı bir yolculuğun gurur anında bir aradayız. 2018 yılında mütevazi bir adımla başladığımız Mavi Objektif serüveni; bugün Türkiye’nin dijital nabzını tutan güçlü ve saygın bir medya ağına dönüşmüştür. Kayseri merkezli olarak çıktığımız bu yolculuk Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya ve Bursa gibi lokomotif şehirlerimizle büyümüş, yerelden ulusala uzanan köklü bir yapıya ulaşmıştır. Ulaştığımız bu başarı tesadüf değildir. Tarafsızlığı ilke, disiplini karakter, doğruluğu ise namus bilen bir anlayışla yol aldık. Hayatın gerçeklerini süslemeden, eğip bükmeden, objektifin gördüğünü halkımıza aktarmayı şiar edindik. Bu duruş milletimizin nezdinde güvenilen bir noktaya ulaştırmıştır. Doğruya ’doğru’, yanlışa ’yanlış’ demekten çekinmeyen, güzeli alkışlamaya, eksikleri ise yapıcı bir dille dile getirmeye ilk günkü heyecanımızla devam edeceğiz "

Açılış töreni

Konuşmaların ardından ofis; dualar eşliğinde AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Sedat Kılınç ve davetliler tarafından açıldı.

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları