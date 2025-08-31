Mavi Vatan'ın Vurucu Güçleri TEKNOFEST'te: TCG İstanbul ve TCG Oruçreis Yan Yana

Mavi Vatan'ın vurucu güçleri TEKNOFEST'te omuz omuza

TEKNOFEST Mavi Vatan etkinliğinde TCG İstanbul ile TCG Oruçreis borda bordaya (yan yana) sergilendi. Türkiye'nin milli gemi hamlesini sembolize eden bu görüntü, modernizasyon süreçlerinin ve yerlileşme adımlarının somut bir göstergesi olarak dikkat çekti.

Barbaros'tan milli fırkateyne: Geçişin simgesi

Alman dizaynı olarak 1997 yılında envantere giren ve yerli sistemlerle kapsamlı bir modernizasyondan geçirilen TCG Oruçreis, Barbaros sınıfı fırkateynlerin dönüşümünü temsil ediyor. Bu gemi, Türk Donanması'nın 1990’lardan itibaren NATO standartlarında güçlü bir yüzey filosu edinmesine katkı sağladı ve MİLGEM ile İ sınıfı fırkateyn projelerine geçişte köprü görevini üstlendi.

Barbaros Sınıfı Fırkateyn Yarı Ömür Modernizasyonu Projesi kapsamında TCG Oruçreis'in atış kontrol radarları, gemi veri dağıtım sistemi, top atış kontrol sistemi

ve savaş yönetim sistemi gibi kritik unsurlar büyük oranda yerli ve milli çözümlerle yenilendi. Projenin ana yükleniciliğini ASELSAN ve HAVELSAN üstlendi; bu sayede geminin harekat sahasındaki durumsal farkındalığı arttı, iletişim kapasitesi ve savunma-taarruz etkinliği geliştirildi.

TCG İstanbul: Milli fırkateynin yeni yüzü

TCG İstanbul, ADA sınıfı korvetlerden fırkateyne geçen MİLGEM sürecinin bir sonraki aşamasını temsil ediyor. STM ana yükleniciliğinde 2024 yılında teslim edilen gemi, tasarım ve teknolojisiyle dünyanın en gelişmiş ilk 5 fırkateyni arasına girdi.

Yerlilik oranı yüzde 80e ulaşan TCG İstanbul, Türkiye’nin en yüksek yerlilik oranına sahip savaş gemisi olarak öne çıkıyor. Geminin boyu 113 metre, genişliği ise 14,4 metre olarak kaydedildi.

Gemide yer alan başlıca milli sistemler arasında ATMACA Gemisavar Füzesi (Roketsan), MİDLAS Dikey Atım Lançer Sistemi, GÖKDENİZ Yakın Hava Savunma Sistemi, CENK-S AESA Radarı ve ADVENT Savaş Yönetim Sistemi (HAVELSAN) bulunuyor.

Yetkinlik, tedarik zinciri ve proje ölçeği

Projede 150’den fazla sistem için yaklaşık 80 alt yüklenici ve toplamda 220 firmanın katkısı yer aldı. Milli fırkateyn projesi kapsamında İ Sınıfı Fırkateyn sayısı 8e çıkarıldı. İ sınıfı fırkateyn projesinde TAIS-STM iş ortaklığında 7 geminin inşası 3 özel tersanede sürdürülüyor.

Bu gelişmeler, Türk savunma sanayisinin mühendislik kabiliyetini pekiştirirken Deniz Kuvvetleri'nin hava, denizaltı, suüstü ve elektronik harp alanlarındaki etkinliğini de artırıyor. Milli fırkateynler, hem savunma hem taarruz kabiliyetleriyle modern deniz harpinde stratejik bir rol üstlenmeye hazırlanıyor.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) yürütücülüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı işbirliğiyle gerçekleştirilen 'TEKNOFEST Mavi Vatan', İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda son gün etkinlikleriyle devam ediyor. Türk savunma sanayisi bünyesinde farklı alanlarda geliştirilen kabiliyetler kullanılarak Deniz Kuvvetleri'ne hizmet veren fırkateynler son dönemde önemli bir dönüşümden geçiyor. Türkiye'nin ilk milli fırkateyni TCG İstanbul (sağda) ve milli gemilere geçişte köprü görevi gören Barbaros sınıfı fırkateynlerden TCG Oruçreis (solda), bu süreci özetleyen şekilde TEKNOFEST Mavi Vatan'da bir köprüyle bağlanarak borda bordaya (yan yana) sergilendi.