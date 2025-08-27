Maya Sandu: Moldova AB Olmadan Geçmişe Takılıp Kalır

Kişinev'de ortak basın toplantısı

Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu, ülkesinin Avrupa Birliği olmadan ileriye gidemeyeceğini vurguladı. Sandu, Moldova Bağımsızlık Günü vesilesiyle Kişinev'e ziyarette bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Polonya Başbakanı Donald Tusk ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile ortak bir basın toplantısı düzenledi.

Ülkesinin 34'üncü bağımsızlık yıl dönümünü kutladığını belirten Sandu, "Açıkça söylemek isterim ki Avrupa'nın başka bir alternatifi yok. Ülkemiz, AB olmadan geçmişe takılıp kalır." dedi.

Sandu, Fransa, Polonya ve Almanya liderlerinin Moldova'ya gelmesini saygı ve takdir göstergesi olarak nitelendirerek, "Bugün dostlarımız yanımızda. Moldova'nın önemli olduğunu ve AB üyeliğinin uzak bir hayal olmadığını göstermek için buradalar." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı, Moldova'nın bağımsızlığının her zamankinden daha çok sınandığını belirterek ülkesinin dezenformasyon kampanyaları, siber saldırılar, nefret söylemleri ve başka birçok olumsuzlukla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Sandu, sorumluluklarının farkında olduklarını ifade ederek, "İstediğimiz geleceğe ancak onu korursak sahip olabiliriz. Moldova adına karar verecek olanlar yalnızca Moldovalılar olmalı." değerlendirmesinde bulundu.