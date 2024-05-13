Bist 100
10.055,98 1%
DOLAR
32,26 -0,11%
EURO
34,83 -0,08%
ALTIN
2.410,7 -0,09%

Mayıs ayında kar sürprizi: 7 şehirde yüksek kesimler beyaza büründü

Yaz mevsiminin gelmesi beklenirken Karabük, Çankırı, Kastamonu, Bolu, Düzce, Sakarya ve Van'ın yüksek kesimlerinde mayıs ayında kar yağışı yaşandı.

Yayın Tarihi: 13.05.2024 23:36
Güncelleme Tarihi: 13.05.2024 23:36
Mayıs ayında kar sürprizi: 7 şehirde yüksek kesimler beyaza büründü

Mayıs'ta kar sürprizi: 7 il beyaza büründü

Yaz mevsiminin gelmesine az bir süre kala, bazı Türk illerinde beklenmedik bir manzara yaşandı. Karabük, Çankırı, Kastamonu, Bolu, Düzce, Sakarya ve Van'ın yüksek kesimlerinde mayıs ayında kar yağışı etkili oldu, bölgeye beyaz bir örtü bıraktı.

Bolu'da, 2200 metrelik zirvesiyle ünlü Köroğlu Dağı'nın Kartalkaya ile Aladağ, Sarıalan ve Yedigöller bölgesinde sabah saatlerinde başlayan sağanak, kısa sürede kar yağışına dönüştü. Yağışın aralıklarla devam ettiği bölgede bazı alanlar beyaz bir örtüyle kaplandı.

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde bulunan 1830 rakımlı Kardüz Yaylası'nda da kar yağışı etkili oldu. Yaylanın yeşil alanları ve ağaçları, beklenmedik kar yağışıyla beyaza büründü.

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki 1725 metre rakımlı Dikmen Yaylası'nda da kar yağışı yaşandı. Yağışın ardından bölgede yoğun bir sis tabakası oluştu.

Karabük'te, 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi'nde de sabah saatlerinde başlayan sağanak kar yağışına dönüştü. Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 dereceye kadar düştüğü merkezde, kar yağışının aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Van'ın Başkale ilçesinde de etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde kar yağışına neden oldu. Dağların zirveleri, beyaza bürünerek görsel bir şölen oluşturdu.

Kastamonu'da, kent merkezi ile Devrekani, İhsangazi, Daday, Araç ve Küre ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar yağışı yaşandı. Ayrıca Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerinin kara yolu güzergahında kar yağışı nedeniyle evlerin çatıları ve araçların üzeri beyaz bir örtüyle kaplandı.

Çankırı genelinde etkili olan sağanak da Yapraklı, Ilgaz ve Çerkeş ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar yağışına neden oldu. İl genelinde hava sıcaklığı hissedilir derecede düşerken, yüksek kesimlerde beyaz bir örtü oluştu.

İLGİLİ HABERLER

Sigaraya bir zam daha! Tiryakileri isyan ettirecek yeni fiyat listesi ortaya çıktı!

Mevduat hesabı olanlar dikkat! Faizlerde son dakika flaş değişiklik

Ankaralılara toplu ulaşım şoku! Tamamen durduruldu: Kime kullanamayacak

Google Apple'a meydan okudu! Yapamadığını o yapacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
5
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak
6
İstanbullulara müjdeli haber verildi! 31 Mart'a kadar tamamen ücretsiz olacak
7
İstanbul'un tüm ilçelerine duyuruldu! Tedbir almadan dışarı çıkan ah vah edecek

Sigaraya bir zam daha! Tiryakileri isyan ettirecek yeni fiyat listesi ortaya çıktı!

Kredi kartı sahiplerine son tarih verildi! 1500 TL olacak

Ankaralı emekliler bayram edecek! Maaşa ek 2000 TL'lik sürpriz ödeme

Anneler günü hediyesi Ziraat Bankası'ndan! 1 dakikalık işleme 300 TL hediye

Ankaralılara toplu ulaşım şoku! Tamamen durduruldu: Kime kullanamayacak

Google Apple'a meydan okudu! Yapamadığını o yapacak

Dolar kurunda 30 TL sinyali verdi! Ünlü ekonomistten ter döktüren tahmin

Mevduat hesabı olanlar dikkat! Faizlerde son dakika flaş değişiklik

O kişiler daha fazla doğalgaz ve elektrik faturası ödeyecek!

KPSS'den 55 puan alan bayram edecek! Üniversiteye büro memuru alımı yapılacak

14 Mayıs’ta Yıldızların Fısıltısı: Günlük Burç Yorumlarıyla Hayatınızı Aydınlatın

Altın almak için en doğru zaman açıklandı! Altın kahini flaş tarihi verdi