Mayıs ayında kar sürprizi: 7 şehirde yüksek kesimler beyaza büründü

Mayıs'ta kar sürprizi: 7 il beyaza büründü

Yaz mevsiminin gelmesine az bir süre kala, bazı Türk illerinde beklenmedik bir manzara yaşandı. Karabük, Çankırı, Kastamonu, Bolu, Düzce, Sakarya ve Van'ın yüksek kesimlerinde mayıs ayında kar yağışı etkili oldu, bölgeye beyaz bir örtü bıraktı.



Bolu'da, 2200 metrelik zirvesiyle ünlü Köroğlu Dağı'nın Kartalkaya ile Aladağ, Sarıalan ve Yedigöller bölgesinde sabah saatlerinde başlayan sağanak, kısa sürede kar yağışına dönüştü. Yağışın aralıklarla devam ettiği bölgede bazı alanlar beyaz bir örtüyle kaplandı.

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde bulunan 1830 rakımlı Kardüz Yaylası'nda da kar yağışı etkili oldu. Yaylanın yeşil alanları ve ağaçları, beklenmedik kar yağışıyla beyaza büründü.

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki 1725 metre rakımlı Dikmen Yaylası'nda da kar yağışı yaşandı. Yağışın ardından bölgede yoğun bir sis tabakası oluştu.

Karabük'te, 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi'nde de sabah saatlerinde başlayan sağanak kar yağışına dönüştü. Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 dereceye kadar düştüğü merkezde, kar yağışının aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Van'ın Başkale ilçesinde de etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde kar yağışına neden oldu. Dağların zirveleri, beyaza bürünerek görsel bir şölen oluşturdu.

Kastamonu'da, kent merkezi ile Devrekani, İhsangazi, Daday, Araç ve Küre ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar yağışı yaşandı. Ayrıca Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerinin kara yolu güzergahında kar yağışı nedeniyle evlerin çatıları ve araçların üzeri beyaz bir örtüyle kaplandı.

Çankırı genelinde etkili olan sağanak da Yapraklı, Ilgaz ve Çerkeş ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar yağışına neden oldu. İl genelinde hava sıcaklığı hissedilir derecede düşerken, yüksek kesimlerde beyaz bir örtü oluştu.