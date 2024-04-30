Mazbatasını alan İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu’ndan Bahçeli’ye yanıt: “Bir kişi yüzünden camianın gönlünü kırmam”

İYİ Parti 5. Olağanüstü Kurultayı'nda gerçekleştirilen seçim sonrasında Genel Başkanlığa gelen Müsavat Dervişoğlu, mazbatasını aldı. Mazbata töreninde konuşan Dervişoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "ihanet" ithamına da cevap verdi.





Dervişoğlu konuşmasında, “Ben onun partisinde 10 yılı aşan bir süre boyunca il başkanlığı yapmış biriyim. Hiçbir zaman maksadımı aşan söylemler üretmedim. Üzerimde hakkı ve emeği vardır. Bugün buradaysam o günlerin yolculuğu ve tecrübesi sayesindedir. Bunları yok sayacak değilim. Bir kişi öyle dedi diye camianın gönlünü kıramam” ifadelerini kullandı.



Dervişoğlu, konuyla ilgili olarak ayrıca “Ben buraya polemik yapmaya gelmedim. Millete hizmet etmek için geldim. Bu böyle bilinsin isterim” ifadelerini de vurguladı.