Bist 100
10.043,89 0%
DOLAR
32,38 -0,13%
EURO
34,71 -0,29%
ALTIN
2.388,8 -1,41%

Mazbatasını alan İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu’ndan Bahçeli’ye yanıt: “Bir kişi yüzünden camianın gönlünü kırmam”

İYİ Parti Genel Başkanlığı seçimini kazanan ve partinin yeni genel başkanı olan Müsavat Dervişoğlu, bugün (30 Nisan) mazbatasını aldı. Mazbata töreninde MHP lideri Bahçeli’nin “ihanet” ithamlarına yanıt veren Dervişoğlu, “Bir kişi öyle dedi diye koskoca camianın gönlünü kıramam” dedi.

Yayın Tarihi: 30.04.2024 15:33
Güncelleme Tarihi: 30.04.2024 15:33
Mazbatasını alan İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu’ndan Bahçeli’ye yanıt: “Bir kişi yüzünden camianın gönlünü kırmam”

İYİ Parti 5. Olağanüstü Kurultayı'nda gerçekleştirilen seçim sonrasında Genel Başkanlığa gelen Müsavat Dervişoğlu, mazbatasını aldı. Mazbata töreninde konuşan Dervişoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "ihanet" ithamına da cevap verdi.

Mazbatasını alan İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu’ndan Bahçeli’ye yanıt

Dervişoğlu konuşmasında, “Ben onun partisinde 10 yılı aşan bir süre boyunca il başkanlığı yapmış biriyim. Hiçbir zaman maksadımı aşan söylemler üretmedim. Üzerimde hakkı ve emeği vardır. Bugün buradaysam o günlerin yolculuğu ve tecrübesi sayesindedir. Bunları yok sayacak değilim. Bir kişi öyle dedi diye camianın gönlünü kıramam” ifadelerini kullandı.

Dervişoğlu, konuyla ilgili olarak ayrıca “Ben buraya polemik yapmaya gelmedim. Millete hizmet etmek için geldim. Bu böyle bilinsin isterim” ifadelerini de vurguladı.

İLGİLİ HABERLER

TCKN ile gelene 3-9 Mayıs'ta 5.000 TL nakit ödeme var!

Milli Emlak’tan 81 ilde fişek gibi kampanya! 980 TL’den başlayan fiyatlarla arsa satıyor

300 Bin TL’ye sıfır araç fırsatı! Hemen Renault bayilerine koşabilirsiniz

Hak-İŞ'ten asgari ücrete Temmuz zammı ve sosyal destek kararı! Başkan açıkladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
2
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
3
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
4
İstanbullulara müjdeli haber verildi! 31 Mart'a kadar tamamen ücretsiz olacak
5
e-Devlet'ten başvuru yapmayan 12.980 TL cezaya mahkum! Artık fazla süreniz kalmadı
6
Bu ürünü alanlar hemen iade etsin! Bakanlık 81 ile duyurdu
7
EYT'yi kaçırana eksik primle emeklilik kapısı aralandı! SGK'ya tek başvuru sorunu çözecek

TEB Bankası'ndan Herkese 70.000 TL Ödeme Fırsatı Başladı! Başvusunu ileten kapacak

Kocaeli ve Bir Şehirde 47 Arazi ve Arsa Şimdi Taksitle Satılıyor! İşte Milli Emlak'tan Kaçırılmayacak Fırsatlar

İkinci el parasına sıfır otomobil! Sadece 440 bin TL'ye sıfır otomobil sahibi olabilirsiniz

Emeklilik reformu devrede: 1991-2008 arasındaki SGK'lılara emeklilik müjdesi! Başvuru Yolu Açıldı

Konut kampanyasında zirve detay! Konut sahibi olmak isteyenler hemen kredi çekebilecekler

TCKN ile gelene 3-9 Mayıs'ta 5.000 TL nakit ödeme var!

Milli Emlak’tan 81 ilde fişek gibi kampanya! 980 TL’den başlayan fiyatlarla arsa satıyor

Evde bakım maaşı, engelli, dul, yaşlılık aylığı Temmuz zammı bu sabah ortaya çıktı! Yüzde 50 artış onaylanıyor

Hak-İŞ'ten asgari ücrete Temmuz zammı ve sosyal destek kararı! Başkan açıkladı

300 Bin TL’ye sıfır araç fırsatı! Hemen Renault bayilerine koşabilirsiniz

Ev sahibi olamadım diye kahrolmaya son! TOKİ'den faizsiz kredi desteği yolda!

O listede olan yiyecekleri sakın tüketmeyin! Bakanlık tek tek yasaklıyor