Maziden Atiye: Şehit ve Gazi Kızları Diyarbakır’ın Tarihi Mekanlarını Geziyor

Maziden Atiye: Şehit ve Gazi Kızları Diyarbakır’ı Keşfediyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle düzenlenen "Maziden Atiye" programı kapsamında, 14 farklı ilden gelen 51 şehit ve gazi kızı öğrenci kafilesi, Diyarbakır’ın tarihi ve kültürel mirasını yakından tanıyor.

Programın Amacı ve Kapsamı

Program, şehit ve gazi çocuklarının milli ve manevi değerlerle buluşmasını sağlamak; ülkenin kültürel mirasını, yerinde gözlemlemelerine imkan tanımak amacıyla planlandı. Etkinlikler 9-15 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek ve öğrencilere surlar, Ulu Cami, Hasan Paşa Hanı, Ongözlü Köprü gibi kent merkezinin önemli noktalarını inceleme fırsatı sunacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü tarafından program kapsamında görevlendirilen Şehmus Sırlı, "Maziden Atiye" programı kapsamında, 14 ilden şehitlerin kıymetli emanetleri ile gazilerin kız çocuklarını 9-15 Kasım tarihleri arasında Diyarbakır’da ağırladıklarını söyledi. Sırlı, "Bu kapsamda ilimizdeki tarihi mekanlar ile turistik alanlarda geziler gerçekleştirilmektedir. Programın amacı, şehit ve gazi çocuklarımızın birbirleriyle kaynaşmalarını sağlamak ve akademik kariyerlerine katkı sunmaktır. Milli Eğitim Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iş birliğiyle gerçekleştirilen bu anlamlı program dolayısıyla her iki bakanlığa da teşekkür ederiz" dedi.

Geziler ve Kültürel Etkinlikler

Kafilede görevli olan Ayşe İlknur Batur, şehit ve gazilerin emanetleri olan kızlarla birlikte Maziden Atiye programı kapsamında Diyarbakır’da bulunduklarını söyledi. Batur, "Kıymetli gazilerimizin ve şehitlerimizin kızlarını çeşitli kültürel programlarda ve gezilerde misafir ediyoruz. Programın ilk ayağında Ergani Mağaralarını, ikinci ayağında ise Eğil Peygamberler türbesini ziyaret ettik. Bugün ise Suriçi’nde Diyarbakır Müzesi gezisini gerçekleştiriyoruz. Kızlarımızla birlikte kültürel projeler ve etkinlikler düzenleyerek güzel anılar biriktiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Etkinlik programı kapsamında öğrenciler, kent merkezindeki tarihi surları, Ulu Cami ve Hasan Paşa Hanı gibi ibadet ve ticaret merkezlerini, ayrıca Ongözlü Köprü gibi simgesel yapıları ziyaret edecek. Programın sonunda çeşitli atölye çalışmaları ve kültürel etkinliklerle katılımcıların kaynaşması ve ortak anılar biriktirmesi hedefleniyor.

Katılımcıların İzlenimleri

Bingöl’den gelen Melek Cansuoğlu, Diyarbakır’a geldiği için çok mutlu olduğunu aktardı. Cansuoğlu, "Gezmeyi çok severim. Daha önce Diyarbakır’a gelmiştim ancak bu kadar kapsamlı bir geziye katılmamıştım. Burada yeni arkadaşlar edindim, yeni yerler gördüm ve yapılan sunumlar sayesinde birçok bilgi öğrendim. En çok ilgimi çeken yer Atatürk Müzesi oldu; içinde çok güzel şeyler vardı. Ayrıca Keçi Burcu ve Dört Ayaklı Minare de gezdiğim en güzel yerler arasındaydı" dedi.

Diyarbakır’ı temsilen gezi ve tanıtım noktasında 51 çocuğa yardımcı olan şehit kızı Zeynep Kaçar, program kapsamında, 14 farklı ilden gelen şehit ve gazi çocuklarına Diyarbakır’ın kültürünü seminerler, geziler ve çeşitli tanıtım etkinlikleriyle tanıtmaya çalıştığını belirterek, "Program süresince misafir öğrencilerimizle sürekli kaynaşma ve etkileşim içerisindeyiz. Onlar da Diyarbakır’ı çok beğendiklerini ve yeniden gelmek istediklerini ifade ettiler" şeklinde konuştu.

Sonuç olarak, "Maziden Atiye" programı, genç katılımcılara tarihle buluşma, kültürel bir bağ kurma ve akademik gelişimlerine katkı sunma fırsatı veriyor; Diyarbakır da ülkenin zengin tarihinin öğrenildiği önemli bir açık hava eğitimi ortamı olarak öne çıkıyor.

