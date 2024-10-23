McDonald's Ürünlerinde Koli Basili Bakterisi Tespit Edildi

ABD'de McDonald's Restoranlarında Koli Basili Tespit Edildi

Son günlerde ABD'nin 10 eyaletindeki McDonald's restoranlarında, koli basili (E.Coli) bakterisi bulunduğu bildirildi. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından yapılan açıklamaya göre, özellikle Quarter Pounder hamburgerlerinde sağlık riski tespit edildi.

Etiketteki Tehlike

Açıklamada, Colorado, Iowa, Kansas, Missouri, Montana, Nebraska, Oregon, Utah, Wisconsin ve Wyoming gibi eyaletlerde toplam 49 kişinin bu bakteriden etkilendiği, bunlardan birinin yaşama veda ettiği belirtildi.

Ürünlerin İncelenmesi

Hamburger bileşenlerinde kullanılan sığır etinden yapılan köfte ve soğan gibi malzemelerin koli basili bakterisi barındırabileceği ifade edilse de, bu durum henüz kesinleşmedi. McDonald's ise bazı eyaletlerde bu hamburgerlerin satışını ve şüpheli bileşenlerin kullanımını durdurma kararı aldı.

Durumun Ciddiyeti

Koli basili, insan ve hayvanların bağırsaklarında bulunan bir bakteri türüdür. Genellikle zararsızdır, ancak bazı türleri ciddi sağlık sorunlarına, gıda zehirlenmesine, idrar yolu enfeksiyonuna ve kan dolaşımı hastalıklarına yol açabiliyor.

Soruşturma Devam Ediyor

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın gerektiği gibi sürdüğü ve halkın sağlığının korunmasına yönelik tüm adımların atıldığı vurgulandı.