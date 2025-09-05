MEB'den Bakanlık Yönetim Sistemi: Okullara Yapay Zeka Destekli Yönetim Modülü

MEB'den Yapay Zeka Hamlesi: Bakanlık Yönetim Sistemi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Adile Sultan Kasrı'nda konuk olduğu AA Editör Masası programında, okul yönetiminden eğitimin niteliğine, fiziki ve teknolojik altyapıya kadar kapsamlı denetim ve analiz imkânı sunacak yeni uygulamayı tanıttı.

Yapay Zeka Destekli Yönetim Modülü

Tekin, "Bakanlık Yönetim Sistemi diye yapay zeka destekli bir uygulama başlattık. Şu anda okul müdürlerimizle de paylaşacağız. Her okul yöneticisi, kendi okuluyla ilgili bu anlamda yapay zeka destekli bir yönetim modülüne sahip olacak. Bu, hem eğitimin içeriğinden niteliğinden tutun, fiziki teknolojik altyapısına, bakım onarımına kadar her şeyin rutin olarak görülebildiği, denetlenebildiği, önerilerin veya analizlerin yapılabildiği bir uygulama." ifadelerini kullandı.

Tekin, yapay zeka uygulamaları konusunda, ilk defa Yapay Zeka Politika Belgesi hazırlayan bakanlık olduklarını vurguladı ve müsteşarlık döneminde başlatıp tamamlayamadıkları çalışmalardan ellerinde büyük veri setleri bulunduğunu aktardı.

Öğrenci ve Öğretmenlere Yönelik Uygulamalar

Bakan, öğrenciler ve öğretmenler için geliştirilen uygulamalara da değindi. Geçen yıl üniversite sınavına hazırlanan ortaöğretim öğrencileri için başlatılan "MEBİ" adlı yapay zeka destekli uygulamanın, "uygulamanın yaklaşık 20 gün içerisinde 400 bin civarında kullanıcıya ulaştığını" ve gençlerin yoğun biçimde kullandığını söyledi. Tekin, benzer bir uygulamanın ortaokul öğrencilerine yönelik olarak da hayata geçirileceğini belirtti.

İstanbul'da Okul Açılış Saatlerine Düzenleme

Okulların açıldığı ilk gün oluşan trafik yoğunluğunu hafifletmek amacıyla yapılan düzenlemeyi açıklayan Tekin, "İstanbul'da pazartesi gününe mahsus okullarımızı sabah 10.00, bitiş saatini de 15.00 olarak planladık" dedi. Diğer büyükşehirlerdeki il müdürlerinin valiliklerle koordineli olarak benzer uygulamaları hayata geçirebileceğini söyledi.

Velilere Çağrı: Okullara ve Öğretmenlere Güvenin

Tekin, velilere hitaben, Sayın Cumhurbaşkanının eğitime verdiği önemi ve bakanlığın aldığı tedbirleri hatırlatarak, görülemeyen eksikliklerin bildirilmesini istedi. Velilere yönelik mesajında şu noktalara vurgu yaptı: okullara, öğretmenlere, dağıtılan materyallere ve kitaplara güven, çocukların başarısında velinin de sorumluluk alması gerektiği ve öğretmenlere destek olunması gerektiğini belirtti.

Tekin, dijital bağımlılık ve okuma alışkanlığı konusunda velilere pratik öneriler sundu: "Çocuklar eve geldiğinde biz de dijital bağımlı gibi davranmayalım. En azından onların yanında cep telefonu, sosyal medya ve televizyon yasağı koyalım. Eğer çocuklarımızın az kitap okumasından şikâyetçiysek beraber 15-30 dakika kitap okuyalım."

Altyapı, İstişare ve Hedefler

Milli Eğitim Bakanı, öğretmenlerle, yöneticilerle ve sahayla sürekli iletişim halinde olduklarını belirterek, "Biz öğretmeniyle, genel müdürüyle, daire başkanıyla, hizmetlisiyle 1 milyon 100 bin kişilik bir orduyuz" dedi. Tekin, "Dünyada örnek gösterilen teknolojik, fiziki altyapıyı öğrencilerimize sağladık ve sağlamaya devam edeceğiz" ifadeleriyle yatırımların süreceğini vurguladı.

Bakan Tekin, sözlerini "Hep daha iyisini yapacağız. Durmuyoruz, 'Bir noktaya getirdik, artık yeter' demeden devam edeceğiz. Eğitim öğretim yılımızın hayırlı olmasını temenni ediyorum." diyerek tamamladı.