MEB'den Bursluluk Sınavı Hakkında Önemli Bilgilendirme

MEB'den Bursluluk Sınavı İçin Önemli Açıklamalar

Milli Eğitim Bakanlığı, 27 Nisan tarihinde gerçekleştirilecek olan "İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı" (İOKBS) ile ilgili en çok merak edilen 20 soruyu yanıtladı. Yapılan açıklamada, sınavın başvuru süreci ve uygulanma şekli hakkında detaylı bilgilendirme yapıldı.

Başvuru Süreci ve Sınav Bilgileri

Bakanlığın verdiği bilgilere göre, İOKBS için başvurular 3 Mart tarihine kadar yapılabilecek. Sınav, saat 10.00'da tek oturum olarak gerçekleştirilecek. Tüm sınıf seviyelerinde adayların karşılaşacağı sınavda, dörder seçenekli 80 soru sorulacak ve sınav süresi 100 dakika olarak belirlenmiştir.

Sorumlu Kaynaklar

Öğrenciler ve aileler, sınav hakkında sıkça sorulan soruların cevaplarına ulaşmak için www.meb.gov.tr adresini ziyaret edebilir.