MEB'den 'Dijital Dünyada Çocuk Hakları' Dersi: 17-18 Eylül'de Uygulanacak

UĞRAHAN AYHAN - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğrencilerin dijital teknolojileri verimli ve güvenli kullanarak dijital ortamda bilinçli biçimde yer almalarına rehberlik etmek amacıyla hazırladığı ders içeriklerini 17-18 Eylül tarihlerinde uygulamaya koyuyor.

İçerik ve Amaç

MEB tarafından illere gönderilen yazıda, öğrencilerin dijital dünyada yetkin ve erdemli bireyler olarak yetişmelerinin, haklarını tanımalarının ve zihinsel, fiziksel ile duygusal esenliklerinin korunmasının öncelikli çalışma alanları arasında olduğu vurgulandı. Yazı, Yusuf Tekin imzasını taşıyan "Dijital Dünyada Çocuk Hakları" konulu metnin illere gönderildiğini belirtiyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Enstitü Sosyal işbirliğiyle geliştirilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imza altına alınan "Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi" çerçevesinde bir dijital imza kampanyası başlatıldı; ilkokul, ortaokul ve lise için ders içerikleri hazırlanırken öğretmenler ve veliler için de elektronik rehber ve içerikler geliştirildi.

Uygulama Detayları

Ders içerikleri, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli 'Dijital Okuryazarlık Becerileri' doğrultusunda her kademeye uygun şekilde hazırlandı. Sözleşmenin basılı nüshası velilere ulaştırılacak ve öğretmen ile velilere yönelik rehber ve elektronik içerikler EBA platformunda yayımlanarak duyurulacak.

İlkokul: 4 Aşamalı Etkinlik

İlkokul etkinliği dört aşamadan oluşuyor. Öğrenciler sırasıyla kuralların gerekliliğini, dijital dünyanın günlük hayattaki yerini, "Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi"ni ve kendi deneyimlerinden hareketle dijital ortamda nasıl güvende kalabileceklerine dair ipuçlarını öğrenecekler. İçerikler, dijital sınırlar, haklar ve bu hakların neden gerekli olduğu konusunda farkındalık kazandırmayı amaçlıyor.

Ortaokul: Kavram Haritası ve Senaryolar

Ortaokul etkinlikleri öğrencilerin dijital dünyada karşılaşabilecekleri tehlikeleri fark etmelerini sağlamayı hedefliyor. Program, dijital haklar ve sınırları kavramaya yönelik bir kavram haritası çalışmasıyla başlıyor; ardından iki senaryo üzerinden hak ihlallerinin nasıl tespit edileceği ve nasıl şikayet edileceği öğretiliyor. Her senaryonun sonunda tartışmayı derinleştirecek sorular yer alıyor ve öğrencilerden BTK'ya yönelik örnek bir şikayet dilekçesi yazmaları isteniyor.

Lise: Münazara Simülasyonu

Lise etkinliğinde sözleşme metni tüm öğrencilere dağıtılacak. 40 dakikalık müzakere simülasyonu için hazırlanmış yönerge doğrultusunda 12 gönüllü öğrenci seçilecek ve iki grup halinde karşılıklı pozisyon belgeleri üzerinden müzakere edecek. Müzakerenin sonunda tarafların kabul edebileceği ortak bir anlaşma metni hazırlanıp imzalanacak ve sınıfa okunacak.

Veliler İçin Rehber

Velilere yönelik olarak hazırlanan "Yaş Gruplarına Göre Veli Rehberi" çocukların mahremiyet, bilgi edinme, korunma ve unutulma hakkı gibi temel dijital hakları hakkında ebeveynleri bilgilendirmeyi amaçlıyor. Rehber; 3-6 yaş (erken çocukluk), 7-11 yaş (orta çocukluk) ve 12-18 yaş (ergenlik) olmak üzere ayrı bölümler halinde düzenlendi. Rehberin sonunda dijital kullanımları düzenlemeye yönelik alternatif faaliyet önerilerine de yer verildi.

Söz konusu içerikler 17-18 Eylül tarihlerinde uygulamaya alınacak.