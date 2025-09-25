MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a varan indirim başladı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), soğuk kış günleri yaklaşırken Türkiye'nin dört bir yanında görev yapan öğretmenleri unutmayarak "Eğitim Neferlerine Minnet Kampanyası"nı başlattı. Kampanya kapsamında ayakkabı ve deri ürünleri sektörünün önde gelen markalarından Divarese ile yapılan anlaşma sonucu tüm MEB personeli ve öğretmenler için özel indirimler sunuluyor.

Kampanya Detayları

Bu iş birliği sayesinde öğretmenler, yeni sezon dahil olmak üzere birçok kışlık deri bot ve ayakkabı modeline bütçelerini zorlamadan ulaşabilecek. Kampanya, kalite ve konforu ön planda tutan eğitimciler için geniş bir ürün yelpazesi sunuyor.

İndirimden Nasıl Faydalanılır?

Kampanyadan yararlanmak için süreç basit ve iki kanalda geçerli: Divarese mağazaları ve Divarese'nin online alışveriş sitesi. Başvuru adımları şu şekilde:

1. My NetWork Kurumsal Üyeliği oluşturma: Öğretmenlerin ve MEB personelinin öncelikle My NetWork Kurumsal Üyeliği oluşturması gerekiyor.

2. Üyelik Şifresi Alma: Kampanyaya katılabilmek için özel tanımlanmış kurumsal üyelik şifresi temin edilmelidir.

3. Kayıt Oluşturma: Alınan şifre ile My NetWork platformu üzerinden kurumsal üyelik kaydı tamamlanmalı; bu kayıt, öğretmenlerin sisteme tanımlanmasını ve indirim hakkı kazanmasını sağlar.

Mağazadan alışveriş yapıldığında ödeme sırasında kasa personeline "My NetWork Kurumsal Üyesi" olduğunuzu belirtip sisteme kayıtlı cep telefonu numaranızı söylemeniz yeterlidir; indirim faturaya anında yansıtılacaktır. Online alışveriş tercih edenlere ise ödeme sayfasında kullanılmak üzere özel bir indirim kodu verilecektir.

Süre, Oranlar ve Hariç Tutulan Ürünler

Kampanya bugünden itibaren başlayıp 31 Aralık 2026 tarihine kadar geçerlidir. İndirim oranları %10 ile %60 arasında değişmektedir. Kampanya Divarese'nin outlet mağazalarında geçerli değildir. Ayrıca kurumsal ve özel üretim ürünler, çorap, Woly marka ayakkabı bakım ürünleri ve UGG marka botlar kampanyaya dahil edilmemiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın personele yönelik bu desteği, öğretmenlerin zorlu kış şartlarında daha konforlu görev yapmalarını amaçlıyor ve geniş kapsamlı indirim seçenekleriyle eğitimcilerin yüzünü güldürüyor.