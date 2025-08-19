MEB'den 'Zilsiz Okul' Kararı: 2025-2026 Eğitim Yılında Uygulanacak

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 2025-2026 Eğitim Yılı Genelgesi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla yayımlanan genelgeye göre, 2025-2026 eğitim ve öğretim yılı yeni dönemde uygulanacak politikalar ve etkinliklerin çerçevesini çizdi. Bakanlık, öğretim yılının 8 Eylül'de başlayacağını bildirdi.

"Aile Yılı" ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli

Genelgede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen 2025'in "Aile Yılı" vurgulandı. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin erdem-değer-eylem yaklaşımıyla aile kurumunun korunması, çocukların aileleriyle nitelikli zaman geçirmesi ve dijital risklere karşı bilinç oluşturmanın Bakanlığın öncelikleri arasında olduğu belirtildi.

İlk Ders ve Doğa Bilinci

Eğitim yılının ilk haftasında yapılacak farkındalık etkinlikleri kapsamında derslerin ilk teması "Orman Yangınlarına Karşı Yeşil Vatanı Korumak" olacak. Doğa sevgisi, fidan dikimi ve orman temizliği gibi faaliyetlerin yıl boyunca sürdürülmesine önem verilecek.

Platformlar, Kurslar ve Velilerin Katılımı

Bakanlık, EBA, HEMBA ve Velivizyon platformlarında veli eğitimine yönelik dijital içerikler kullanacak. Ailemle Eğitim Yolculuğum, Maarif Modeli Ebeveyn Okulu ve Aile Okulu Kurs Programlarının yaygınlaştırılması için okullar ile halk eğitim merkezleri arasında işbirlikleri geliştirilecek.

Kütüphane Kullanımı ve "Zilsiz Okul" Uygulaması

Okul kütüphanelerinin daha etkin kullanılmasına yönelik tedbirler alınacak. Genelgeye göre, öğrencilerde sorumluluk bilincini artırmak amacıyla uygun okullarda "zilsiz okul" uygulamasına geçilecek. Zil kullanımının zorunlu olduğu hallerde ise çevreyi rahatsız etmeyecek seviyede zil sesi düzenlemesi yapılacak ve zil sesleri Bakanlıkça belirlenecek.

Materyal, Kıyafet ve Ücretsiz Kaynaklar

Okul kıyafetlerinin tedariki ve duyurusu okul aile birlikleri aracılığıyla yapılacak; velilere maddi külfet getirecek uygulamalardan kaçınılacak. Bakanlıkça ücretsiz dağıtılan kaynaklar dışındaki materyaller okullarda kullandırılmayacak. Özel okulların ücretlendirme uygulamaları da denetlenecek.

Törenler, Atatürk Haftası ve Haftalık Ders Çizelgesi

Tören ve kutlamalarda kullanılacak materyaller, kurulacak eser inceleme komisyonunun onayıyla kullanılabilecek. 10-16 Kasım tarihli Atatürk Haftası birinci ara tatile denk geldiği için anma etkinlikleri bir hafta önce düzenlenecek. Talim ve Terbiye Kurulu değişiklikleri 2025-2026'dan itibaren uygulanacak.

Özel Şube, Sürdürülebilirlik ve Enerji Dostu Okullar

Pedagojik eşitliği bozacağı değerlendirilen gerekçelerle "özel şube" açılmasına izin verilmeyecek. Okullarda iklim değişikliği ve çevre bilinci eğitimine ağırlık verilecek; Enerji Dostu Mavi Yeşil Okul Etiketi için uygulamalar geliştirilecek.

Telefon Kullanımı, Mezuniyet ve Akran Dayanışması

Sınıf içinde cep telefonu bulundurulmaması uygulaması sürdürülecek; öğretmenler de sınıf içinde telefon kullanmayacak. Mezuniyet etkinliklerinde velilere külfet getirecek uygulamalardan kaçınılacak. Akran dayanışmasını güçlendirmek için rehberlik servisleri, öğretmen, idare ve veliler koordineli çalışmalar yürütecek.

Eğitim Hizmetleri, Mesleki Planlama ve Denetimler

Evde veya hastanede eğitim, velinin talebi ve ilgili kurul kararına göre yüz yüze ya da uzaktan yapılabilecek. İl Mesleki ve Teknik Eğitim Planları mesleki politika belgesine göre hazırlanacak. İzinsiz eğitim ve barınma faaliyetleri ile amaç dışı faaliyet gösteren kurumlara yönelik işlemler sürdürülecek.