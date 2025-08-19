DOLAR
40,85 -0,01%
EURO
47,79 -0,08%
ALTIN
4.389,65 -0,21%
BITCOIN
4.684.661,01 1,38%

MEB'den 'Zilsiz Okul' Kararı: 2025-2026 Eğitim Yılında Uygulanacak

MEB, Yusuf Tekin imzalı genelgeyle 2025-2026'da uygun okullarda 'zilsiz okul' uygulamasına geçecek; 'Aile Yılı' ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli öncelikli olacak.

Yayın Tarihi: 19.08.2025 09:25
Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 09:25
MEB'den 'Zilsiz Okul' Kararı: 2025-2026 Eğitim Yılında Uygulanacak

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 2025-2026 Eğitim Yılı Genelgesi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla yayımlanan genelgeye göre, 2025-2026 eğitim ve öğretim yılı yeni dönemde uygulanacak politikalar ve etkinliklerin çerçevesini çizdi. Bakanlık, öğretim yılının 8 Eylül'de başlayacağını bildirdi.

"Aile Yılı" ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli

Genelgede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen 2025'in "Aile Yılı" vurgulandı. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin erdem-değer-eylem yaklaşımıyla aile kurumunun korunması, çocukların aileleriyle nitelikli zaman geçirmesi ve dijital risklere karşı bilinç oluşturmanın Bakanlığın öncelikleri arasında olduğu belirtildi.

İlk Ders ve Doğa Bilinci

Eğitim yılının ilk haftasında yapılacak farkındalık etkinlikleri kapsamında derslerin ilk teması "Orman Yangınlarına Karşı Yeşil Vatanı Korumak" olacak. Doğa sevgisi, fidan dikimi ve orman temizliği gibi faaliyetlerin yıl boyunca sürdürülmesine önem verilecek.

Platformlar, Kurslar ve Velilerin Katılımı

Bakanlık, EBA, HEMBA ve Velivizyon platformlarında veli eğitimine yönelik dijital içerikler kullanacak. Ailemle Eğitim Yolculuğum, Maarif Modeli Ebeveyn Okulu ve Aile Okulu Kurs Programlarının yaygınlaştırılması için okullar ile halk eğitim merkezleri arasında işbirlikleri geliştirilecek.

Kütüphane Kullanımı ve "Zilsiz Okul" Uygulaması

Okul kütüphanelerinin daha etkin kullanılmasına yönelik tedbirler alınacak. Genelgeye göre, öğrencilerde sorumluluk bilincini artırmak amacıyla uygun okullarda "zilsiz okul" uygulamasına geçilecek. Zil kullanımının zorunlu olduğu hallerde ise çevreyi rahatsız etmeyecek seviyede zil sesi düzenlemesi yapılacak ve zil sesleri Bakanlıkça belirlenecek.

Materyal, Kıyafet ve Ücretsiz Kaynaklar

Okul kıyafetlerinin tedariki ve duyurusu okul aile birlikleri aracılığıyla yapılacak; velilere maddi külfet getirecek uygulamalardan kaçınılacak. Bakanlıkça ücretsiz dağıtılan kaynaklar dışındaki materyaller okullarda kullandırılmayacak. Özel okulların ücretlendirme uygulamaları da denetlenecek.

Törenler, Atatürk Haftası ve Haftalık Ders Çizelgesi

Tören ve kutlamalarda kullanılacak materyaller, kurulacak eser inceleme komisyonunun onayıyla kullanılabilecek. 10-16 Kasım tarihli Atatürk Haftası birinci ara tatile denk geldiği için anma etkinlikleri bir hafta önce düzenlenecek. Talim ve Terbiye Kurulu değişiklikleri 2025-2026'dan itibaren uygulanacak.

Özel Şube, Sürdürülebilirlik ve Enerji Dostu Okullar

Pedagojik eşitliği bozacağı değerlendirilen gerekçelerle "özel şube" açılmasına izin verilmeyecek. Okullarda iklim değişikliği ve çevre bilinci eğitimine ağırlık verilecek; Enerji Dostu Mavi Yeşil Okul Etiketi için uygulamalar geliştirilecek.

Telefon Kullanımı, Mezuniyet ve Akran Dayanışması

Sınıf içinde cep telefonu bulundurulmaması uygulaması sürdürülecek; öğretmenler de sınıf içinde telefon kullanmayacak. Mezuniyet etkinliklerinde velilere külfet getirecek uygulamalardan kaçınılacak. Akran dayanışmasını güçlendirmek için rehberlik servisleri, öğretmen, idare ve veliler koordineli çalışmalar yürütecek.

Eğitim Hizmetleri, Mesleki Planlama ve Denetimler

Evde veya hastanede eğitim, velinin talebi ve ilgili kurul kararına göre yüz yüze ya da uzaktan yapılabilecek. İl Mesleki ve Teknik Eğitim Planları mesleki politika belgesine göre hazırlanacak. İzinsiz eğitim ve barınma faaliyetleri ile amaç dışı faaliyet gösteren kurumlara yönelik işlemler sürdürülecek.

İLGİLİ HABERLER

Kırtasiye Zammı Velileri e-Devlet'e Yöneltti: SGK Yardımı İçin Son 22 Gün

İstanbul ve Ankara'da okul servislerine yüzde 35-50 zam talebi

İLBANK'tan Aydın'a 860 Milyon Lira Destek — Çerçioğlu Şehri Yenileyecek

Evde Bakım Ödemesi Hesaplara Yatıyor: Ağustos'ta Zamlı Tutarla 529 Bin Haneye Ödeme

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İLBANK'tan Aydın'a 860 Milyon Lira Destek — Çerçioğlu Şehri Yenileyecek
2
Adana'da 53,7 Gram Kokain Ele Geçen Zanlı Tutuklandı
3
Edirne'de Meriç Nehri'nde 2,5 m ve 100 kg'lık yayın yakalandı
4
WSJ: Zelenskiy, Trump Görüşmesinde Toprak Değişimini Doğrudan Reddetmedi
5
Ankara'da 26 katlı yangın iddianamesi: 13 şüpheliye 15 yıla kadar hapis istemi
6
Bakan Ersoy Bozdağ Film Platolarını Ziyaret Etti: Türk Dizileri Turizme Güç Katıyor
7
Adana'da 27 Sahte Araç Plakası Ele Geçirildi, 1 Gözaltı

İLBANK'tan Aydın'a 860 Milyon Lira Destek — Çerçioğlu Şehri Yenileyecek

E-Devlet'ten Aşı Parası Başvurusu: 0-6 Yaş Şartlı Sağlık Yardımı 2025

1 Aralık'ta 900.000 TL destek ödenecek— Başvurular 22 Ağustos'a kadar

İstanbul ve Ankara'da okul servislerine yüzde 35-50 zam talebi

İNG'den Ağustos Hamlesi: Sıfır Komisyon ve Hoş Geldin Faizi

Garanti BBVA'dan 1 milyon TL ödüllü 'Türkiye'nin Kadınları' yarışması başladı

Aydın ve Kars'ta eski hükümlü ve TMY'lere özel daimi işçi kadrosu açıldı

Hurda Teşviki ve 'İlk Arabam' Programı: Sıfır Araçta Yeni Dönem

Kırtasiye Zammı Velileri e-Devlet'e Yöneltti: SGK Yardımı İçin Son 22 Gün

İstanbul Dahil 13 İle Sarı Kod: Marmara ve Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Memurlara 1.000 TL Zam Teklifi: 7. Dönem Toplu Sözleşme’de Kritik Hamle

Evde Bakım Ödemesi Hesaplara Yatıyor: Ağustos'ta Zamlı Tutarla 529 Bin Haneye Ödeme