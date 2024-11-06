MEB, Mesleki ve Teknik Eğitim İçin 15 Sektörel Mükemmeliyet Merkezi Kurdu

MEB'den Mesleki Eğitime Yeni Yatırım

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), mesleki ve teknik eğitim alanında gelişimi desteklemek amacıyla 6 ilde toplam 15 adet "sektörel mükemmeliyet merkezi" (SMM) kurdu.

Kaliteyi Artırmak İçin Kurulan Merkezler

Bakanlığın resmi internet sitesinde yayınlanan duyuruya göre, MEB'in Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen bu merkezler, öğretmenlerin sürekli mesleki gelişim faaliyetlerini koordine etmeyi ve eğitim kalitesini artırmayı hedefliyor. Böylece, Türkiye'nin eğitim hedeflerine ulaşmasında önemli bir rol oynaması bekleniyor.

Öğretmen Gelişimine Yönelik Projeler

Kurulan 14 SMM, belirlenen 25 pilot alanda öğretmenlerin eğitim ihtiyaç analizlerini düzenli olarak gerçekleştirerek mesleki gelişim süreçlerini takip edecek. Ayrıca, bir merkez, mesleki matematik, mesleki yabancı dil ve mesleki fen bilimleri alanlarında sürekli mesleki gelişim faaliyetleri düzenleyecek.

İşbirliği ve Sürekli Eğitim Koşulları

Merkezler, sektörle işbirliğine giderek öğretmenlerin gelişim ihtiyaçlarını belirleyecek ve son teknolojik yeniliklerle iş başında eğitim faaliyetlerini bir araya getirerek etkili eğitim modelleri oluşturacak. Ayrıca, Avrupa Birliği, Avrupa ve Asya Kalkınma Bankası, Birleşmiş Milletler gibi uluslararası fon kaynaklarından da yararlanarak öğretmenler için kapsamlı mesleki gelişim projeleri gerçekleştirilecek.

SMM Seçim Süreci ve Kriterler

SMM'lerin seçim sürecinde Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksi (SEGE) verileri analiz edilerek, Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul, İzmir ve Kocaeli illeri belirlenmiştir. Seçim kriterleri; sürdürülebilirlik, ulusal ve uluslararası projelerde etkinlik, ulaşım imkanları ve yeterli ekipman bulundurma gibi unsurları içermektedir. Merkezler için gerekli malzeme ve ekipman teslimatı da tamamlanmıştır.