MEB Uyum Eğitimleri 1 Eylül'de Başlıyor: Okul Öncesi ve 1. Sınıfa Destek

MEB'den 1 Eylül'de başlayacak uyum eğitimleri: Miniklere okulda güvenli başlangıç

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen uyum eğitimleri, 2025-2026 eğitim öğretim yılında okul öncesi ve ilkokul birinci sınıfa başlayacak öğrencilerin okula uyum süreçlerini kolaylaştırmak amacıyla düzenleniyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre uyum etkinlikleri, okul öncesi ve 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 1-5 Eylül tarihlerinde, ortaokula başlayacak öğrenciler için ise 8-12 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Dijital platform ve materyallerle kapsamlı hazırlık

Bu yıl ilk kez erişime açılan Okul Öncesi Okula Uyum Materyalleri Platformu, okul öncesi öğretmenleri, okul yöneticileri, rehber öğretmenler ve ailelerin kullanımına sunuldu. Platform, uyum sürecine ilişkin 14 başlık altında toplanan içerik ve materyallerle rehber bir kaynak niteliği taşıyor.

Tüm içerikler EBA üzerinden erişilebilir ve indirilebilir şekilde hazırlandı; böylece öğretmenler sınıf ortamında materyallerden kolayca faydalanabilecek. Hazırlanan destek araçları arasında aile eğitim bülteni, veli sunumu ve ailelerin sıkça sorduğu sorular bölümleri de yer alıyor.

İlkokula başlayacak öğrenciler için 3 dijital içerik ve 12 etkinlik, 5'inci sınıf öğrencileri için ise 2 dijital içerik ve 12 etkinlik hazırlandı. Ayrıca uyum sürecini destekleyen ve farklı gelişim alanlarını kapsayan 18 örnek etkinlik öğretmen ve ailelerle paylaşılıyor.

Uyum haftasına özel olarak hazırlanan "Okuluma Başladım" şarkısı ile videolu "Ben Okula Başladım" parmak oyunu kalıcı öğrenme deneyimleri sunmayı hedefliyor.

Doğa bilinci ve orman sevgisi uyum programına entegre edildi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla yayımlanan "2025-2026 Eğitim ve Öğretim Yılına İlişkin İş ve İşlemler" genelgesinde yer alan doğa sevgisi, yeşil vatanın korunması, orman yangınlarına karşı farkındalık, fidan dikimi ve orman temizliği çalışmalarına ilişkin hedefler uyum sürecine dahil edildi.

Bu kapsamda veli sunumlarına, orman sevgisi ve doğa bilinci kazandırmaya yönelik içerikler eklendi. Uyum haftasında aile-çocuk-öğretmen iş birliğiyle uygulanacak yürüyüş, gözlem ve fidan dikim etkinlikleri tasarlandı.

Hedefler

Programla amaçlanan temel hedefler şunlar:

• Çocukların okula uyum sürecinin daha kısa sürede ve daha az kaygıyla gerçekleşmesi.

• Ailelerin bilinçli, işbirliğine dayalı bir yaklaşım sergilemesi.

• Öğretmenlerin uygulamaları kolaylaştıran ve standartları belirlenmiş kapsamlı bir kaynağa erişebilmesi.

UYRAHAN AYHAN/ŞEYMA GÜVEN - Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda yürütülecek bu çalışmalar, hem dijital hem de uygulamalı etkinliklerle öğrencilerin okula güvenle başlamasını destekleyecek.