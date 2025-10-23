MEB ve TOBB'dan Tarımda Mesleki Eğitim Hamlesi: 30 Meslek Lisesi Eşleştirilecek

MEB ve TOBB'dan tarımda mesleki eğitim hamlesi

30 tarım meslek lisesi ticaret borsaları ve odalarla eşleştirilecek

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalanan işbirliği kapsamında çeşitli illerdeki tarım alanındaki 30 meslek lisesinin ticaret borsaları ile ticaret ve sanayi odalarıyla eşleştirileceğini açıkladı.

Protokol, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in de katılımıyla TOBB İkiz Kuleler'de gerçekleştirilen Tarım Sektörüne Yönelik Mesleki ve Teknik Eğitim İşbirliği Protokolü İmza Töreninde imzalandı.

Hisarcıklıoğlu törende yaptığı konuşmada, 2019'da başlatılan mesleki eğitime iş dünyasını entegre etme adımının kapsamının genişletildiğini belirterek, Türkiye'nin geleceği için tarım sektöründe mesleki eğitim ve özel sektör arasında yeni bir işbirliği sayfası açıldığını vurguladı.

Hisarcıklıoğlu, tarımın sadece gıda güvenliğini sağlamadığını; istihdam yarattığını, bölgesel kalkınmayı beslediğini, dış ticaret dengesine katkı sağladığını ve döngüsel ekonominin temelini oluşturduğunu ifade etti.

Dünyada iklim değişikliği, tedarik zinciri şokları ve nüfus artışının tarımı stratejik hale getirdiğine dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, gıda güvenliği ve sürdürülebilir tarımın artık hem çiftçi hem de ülke güvenliği açısından kritik olduğunu söyledi.

"Ara eleman açığı devam ediyor"

Tarımın potansiyelini hayata geçirmek için en kritik eksikliğin nitelikli insan kaynağı olduğunu kaydeden Hisarcıklıoğlu, köylerde ve çiftliklerde genç nüfusun azalmasını, modern tarım tekniklerini bilen; gıda teknolojileri, laboratuvar uygulamaları ve hayvancılık bakımında uzman tekniker ve teknisyenlere ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Hisarcıklıoğlu, üretimin teknolojik dönüşümünün hızlandığını, ancak sahada uygulayacak ve yenilikleri hayata geçirecek ara eleman açığının sürdüğünü belirterek bu boşluğun verimlilik, kalite ve rekabet gücünü doğrudan etkilediğini söyledi.

İmzalanan protokolün detaylarına değinen Hisarcıklıoğlu, "Milli Eğitim Bakanlığımız ile TOBB arasında imzalanan bu işbirliğiyle, çeşitli illerde tarım alanındaki 30 meslek lisesini, ticaret borsalarımız ile ticaret ve sanayi odalarımızla eşleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Proje kapsamında tarım meslek liselerinin öğrencilere hem teorik bilgiyi hem de gerçek üretim ortamlarında uygulamalı deneyim vereceği, mezunların doğrudan üretim süreçlerine katılabilecek nitelikte elemanlar olarak yetiştirileceği aktarıldı.

Hisarcıklıoğlu son olarak, TOBB'un 367 oda-borsa ve 2 milyon üyemiz gücünü eğitimin güçlendirilmesi için seferber edeceğini vurguladı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in (ortada) de katılımıyla TOBB İkiz Kuleler'de Tarım Sektörüne Yönelik Mesleki ve Teknik Eğitim İşbirliği Protokolü İmza Töreni yapıldı. Törene, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu (sol 4) da katıldı.