MEB ve TOBB'dan Tarımda Mesleki Eğitim Hamlesi: 30 Meslek Lisesi Eşleştirilecek

MEB ile TOBB protokolüyle tarım alanındaki 30 meslek lisesi ticaret borsaları ve ticaret/sanayi odalarıyla eşleştirilecek, mesleki eğitim güçlendirilecek.

Yayın Tarihi: 23.10.2025 15:54
Güncelleme Tarihi: 23.10.2025 15:54
MEB ve TOBB'dan Tarımda Mesleki Eğitim Hamlesi: 30 Meslek Lisesi Eşleştirilecek

MEB ve TOBB'dan tarımda mesleki eğitim hamlesi

30 tarım meslek lisesi ticaret borsaları ve odalarla eşleştirilecek

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalanan işbirliği kapsamında çeşitli illerdeki tarım alanındaki 30 meslek lisesinin ticaret borsaları ile ticaret ve sanayi odalarıyla eşleştirileceğini açıkladı.

Protokol, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in de katılımıyla TOBB İkiz Kuleler'de gerçekleştirilen Tarım Sektörüne Yönelik Mesleki ve Teknik Eğitim İşbirliği Protokolü İmza Töreninde imzalandı.

Hisarcıklıoğlu törende yaptığı konuşmada, 2019'da başlatılan mesleki eğitime iş dünyasını entegre etme adımının kapsamının genişletildiğini belirterek, Türkiye'nin geleceği için tarım sektöründe mesleki eğitim ve özel sektör arasında yeni bir işbirliği sayfası açıldığını vurguladı.

Hisarcıklıoğlu, tarımın sadece gıda güvenliğini sağlamadığını; istihdam yarattığını, bölgesel kalkınmayı beslediğini, dış ticaret dengesine katkı sağladığını ve döngüsel ekonominin temelini oluşturduğunu ifade etti.

Dünyada iklim değişikliği, tedarik zinciri şokları ve nüfus artışının tarımı stratejik hale getirdiğine dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, gıda güvenliği ve sürdürülebilir tarımın artık hem çiftçi hem de ülke güvenliği açısından kritik olduğunu söyledi.

"Ara eleman açığı devam ediyor"

Tarımın potansiyelini hayata geçirmek için en kritik eksikliğin nitelikli insan kaynağı olduğunu kaydeden Hisarcıklıoğlu, köylerde ve çiftliklerde genç nüfusun azalmasını, modern tarım tekniklerini bilen; gıda teknolojileri, laboratuvar uygulamaları ve hayvancılık bakımında uzman tekniker ve teknisyenlere ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Hisarcıklıoğlu, üretimin teknolojik dönüşümünün hızlandığını, ancak sahada uygulayacak ve yenilikleri hayata geçirecek ara eleman açığının sürdüğünü belirterek bu boşluğun verimlilik, kalite ve rekabet gücünü doğrudan etkilediğini söyledi.

İmzalanan protokolün detaylarına değinen Hisarcıklıoğlu, "Milli Eğitim Bakanlığımız ile TOBB arasında imzalanan bu işbirliğiyle, çeşitli illerde tarım alanındaki 30 meslek lisesini, ticaret borsalarımız ile ticaret ve sanayi odalarımızla eşleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Proje kapsamında tarım meslek liselerinin öğrencilere hem teorik bilgiyi hem de gerçek üretim ortamlarında uygulamalı deneyim vereceği, mezunların doğrudan üretim süreçlerine katılabilecek nitelikte elemanlar olarak yetiştirileceği aktarıldı.

Hisarcıklıoğlu son olarak, TOBB'un 367 oda-borsa ve 2 milyon üyemiz gücünü eğitimin güçlendirilmesi için seferber edeceğini vurguladı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in (ortada) de katılımıyla TOBB İkiz Kuleler'de Tarım Sektörüne...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in (ortada) de katılımıyla TOBB İkiz Kuleler'de Tarım Sektörüne Yönelik Mesleki ve Teknik Eğitim İşbirliği Protokolü İmza Töreni yapıldı. Törene, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu (sol 4) da katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in (ortada) de katılımıyla TOBB İkiz Kuleler'de Tarım Sektörüne...

İLGİLİ HABERLER

2026 Hız Cezaları ve Ehliyete El Koyma: Bakan Yerlikaya Tarihi Verdi

23 Ekim 2025 Avrupa Ligi ve Konferans Ligi Programı — Fenerbahçe & Samsunspor

Merkez Bankası Yeni 20 TL'yi Tedavüle Sürdü: İmzalar Yenilendi

Emekli Maaşında %25 Kesinti Riski: SGK Borcu Olanlar Dikkat

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sedef Güler Davası İstanbul'da: Büyükçekmece'deki Cinayet Duruşması Sürüyor
2
Romanya'da Türkolog Mustafa Ali Mehmet Vefatının 5'inci Yılında Anıldı
3
TBMM Zirai Don Komisyonu Son Toplantısını Yaptı: TARSİM Ödemeleri ve Sürdürülebilir Tarım Önerileri
4
Mehmet Uçum: 'Terörsüz Türkiye' Geçişinde Af Gündemde Değil, Özel Geçiş Kanunu Önerisi
5
Van Depremi'nin 14. Yılında AFAD Koordinasyonunda Arama Kurtarma Tatbikatı
6
Antalya'da Öğrenciler, 'Ufkun Ötesinde' Belgeselini İzledi
7
CHP 39. Olağan Kurultayı 28-30 Kasım 2025'te Ankara Arena'da

23 Ekim 2025 Avrupa Ligi ve Konferans Ligi Programı — Fenerbahçe & Samsunspor

EGM Promosyonunda Tarihi Teklif: 100.000 TL — Ödemeler Ne Zaman?

Merkez Bankası Yeni 20 TL'yi Tedavüle Sürdü: İmzalar Yenilendi

Sağlık Bakanlığı İşçi Kura Çekimi 12 Kasım 2025: Canlı Yayın ve Sonuç Ekranı

Türkiye 2025 Kış Saati Kararı: Saatler Geri Alınacak mı?

Emekli Maaşında %25 Kesinti Riski: SGK Borcu Olanlar Dikkat

2026 Hız Cezaları ve Ehliyete El Koyma: Bakan Yerlikaya Tarihi Verdi

Kuruluş Osman 7. Sezon: Orhan Bey (Mert Yazıcıoğlu) Dönemi 29 Ekim 2025'te Başlıyor

3600 Ek Gösterge: 1. Derece Memura Çifte Müjde — Torba Yasa Meclis'te

Ehliyet Yenilemede Son 10 Gün: Ücret 7 bin 438 TL'ye Çıkıyor

Adıyaman'da 2.000 TL'lik Halk Kart: 2.345 Aileye Ödeme Yapıldı

Aile Kart Başladı: 'Halk Kart' Gibi Geçerli Doğum Yardımları 81 İlde