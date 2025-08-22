DOLAR
41,01 -0,18%
EURO
47,67 0,09%
ALTIN
4.389,2 0,1%
BITCOIN
4.595.778,3 0,63%

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

MEB ile Türk Telekom'un 'ÖğretmenİZ' kampanyasıyla öğretmenlere aylık 180 TL'den başlayan, 5–50 GB internet, 500–2000 dakika ve 1000 SMS içeren özel tarifeler sunuluyor.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 13:35
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 13:35
MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

MEB ve Türk Telekom'tan Öğretmenlere Özel Yeni Fatura Dönemi

'ÖğretmenİZ-Eğitim Neferlerine Minnet Kampanyası' ile iletişim giderlerinde önemli indirim

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Türk Telekom, ülke genelindeki yüz binlerce öğretmeni ve bakanlık personelini kapsayan tarihi bir işbirliğine imza attı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in özel talimatları doğrultusunda hayata geçirilen 'ÖğretmenİZ-Eğitim Neferlerine Minnet Kampanyası', eğitim çalışanlarının iletişim maliyetlerini düşürecek ve onlara özel ayrıcalıklar sunacak.

Kampanya kapsamında sunulan yeni tarifeler aylık 180 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Paketler kullanıcılara 5 GB'den başlayıp 50 GB'ye kadar internet, konuşma sürelerinde 500 dakikadan 2 bin dakikaya kadar esneklik ve tüm paketlerde standart olarak 1000 SMS hakkı içeriyor.

Yetkililer, öğretmenlerin internet, dakika veya SMS haklarını bitirdiklerinde ek bir fatura sürpriziyle karşılaşmayacaklarını belirtti. İletişimine kesintisiz devam etmek isteyenler için yine uygun fiyatlı ek paketler hazır bulunuyor.

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

'Tarifem Yurt Dışında' servisi ile kampanyadan yararlananlar, 1. bölge olarak tanımlanan ülkelerdeki ilk 3 gün boyunca tarifelerini ücretsiz kullanabilecek. Ayrıca popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp üzerinden yapılan mesajlaşmalar ve dosya gönderimleri mevcut internet kotasından düşmeyecek.

Kampanya kapsamında öğretmenlere 12 ay boyunca ücretsiz Muud üyeliği sunulurken, e-dergi abonelikleri ve günlük hayatta pratiklik sağlayan ArayanıBil gibi servisler de pakete dahil ediliyor.

Öte yandan her öğretmen veya bakanlık personeli, bir yakınını referans göstererek onların da bu özel ve uygun fiyatlı tarifelerden yararlanmasını sağlayabilecek.

İLGİLİ HABERLER

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tekirdağ'da Rapçi Emirhan Çakal Havalı Tüfekle Yaralandı — Şüpheli F.D. Gözaltında
2
Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL
3
Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan
4
Meteoroloji'den Uyarı: Pazar-Pazartesi 14 İlde Kuvvetli Sağanak Bekleniyor
5
Bakan Osman Aşkın Bak, Aydın Büyükşehir Başkanı Çerçioğlu'nu Ziyaret Etti
6
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu Iğdır'da: Vali Turan ve AK Parti İl Başkanlığını Ziyaret Etti
7
MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar

Resmi Gazete: Jandarma 8.000 Uzman Erbaş Alımı — Başvurular Başladı

Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası