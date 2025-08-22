MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

MEB ve Türk Telekom'tan Öğretmenlere Özel Yeni Fatura Dönemi

'ÖğretmenİZ-Eğitim Neferlerine Minnet Kampanyası' ile iletişim giderlerinde önemli indirim

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Türk Telekom, ülke genelindeki yüz binlerce öğretmeni ve bakanlık personelini kapsayan tarihi bir işbirliğine imza attı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in özel talimatları doğrultusunda hayata geçirilen 'ÖğretmenİZ-Eğitim Neferlerine Minnet Kampanyası', eğitim çalışanlarının iletişim maliyetlerini düşürecek ve onlara özel ayrıcalıklar sunacak.

Kampanya kapsamında sunulan yeni tarifeler aylık 180 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Paketler kullanıcılara 5 GB'den başlayıp 50 GB'ye kadar internet, konuşma sürelerinde 500 dakikadan 2 bin dakikaya kadar esneklik ve tüm paketlerde standart olarak 1000 SMS hakkı içeriyor.

Yetkililer, öğretmenlerin internet, dakika veya SMS haklarını bitirdiklerinde ek bir fatura sürpriziyle karşılaşmayacaklarını belirtti. İletişimine kesintisiz devam etmek isteyenler için yine uygun fiyatlı ek paketler hazır bulunuyor.

'Tarifem Yurt Dışında' servisi ile kampanyadan yararlananlar, 1. bölge olarak tanımlanan ülkelerdeki ilk 3 gün boyunca tarifelerini ücretsiz kullanabilecek. Ayrıca popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp üzerinden yapılan mesajlaşmalar ve dosya gönderimleri mevcut internet kotasından düşmeyecek.

Kampanya kapsamında öğretmenlere 12 ay boyunca ücretsiz Muud üyeliği sunulurken, e-dergi abonelikleri ve günlük hayatta pratiklik sağlayan ArayanıBil gibi servisler de pakete dahil ediliyor.

Öte yandan her öğretmen veya bakanlık personeli, bir yakınını referans göstererek onların da bu özel ve uygun fiyatlı tarifelerden yararlanmasını sağlayabilecek.