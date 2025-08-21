DOLAR
MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Uygun Fiyatlı Tarifeler

MEB ile Türk Telekom işbirliğiyle ÖğretmenİZ kampanyası kapsamında öğretmen ve Bakanlık personeline 5–50 GB, 500–2000 dakika, 1000 SMS ve aylık 180 TL'den başlayan tarifeler sunulacak.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 16:39
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 16:39
MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Uygun Fiyatlı Tarifeler

MEB ve Türk Telekom'dan öğretmenlere özel iletişim avantajı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Türk Telekom işbirliği kapsamında, eğitim camiasına yönelik yeni tarifeler hayata geçirildi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada kampanyanın, öğretmen talepleri doğrultusunda ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin talimatıyla başlatıldığı belirtildi.

Kampanya kapsamı

"ÖğretmenİZ-Eğitim Neferlerine Minnet Kampanyası" kapsamında öğretmenler ve Bakanlık personeline özel iletişim hakları sunuluyor. Kampanya, eğitim çalışanlarına teşekkür amacıyla hazırlanmış avantajlı bir paket olarak duyuruldu.

Tarife detayları

Sunulan tarifeler arasında 5 GB'den 50 GB'ye kadar farklı internet seçenekleri, 500 dakikadan 2 bin dakikaya kadar konuşma süreleri ve 1000 SMS içeren alternatifler bulunuyor. Tarifeler aylık 180 liradan başlayan fiyatlarla kullanıcıların beğenisine sunuldu.

Kampanyadan yararlanacaklar, tarifelerini aşım ücreti olmadan kullanabilecek. Internet, dakika veya SMS hakları tükendiğinde ise ek paketlerle hizmet devam ettirilebilecek.

Ek avantajlar

Tarifeler çerçevesinde ayrıca şu avantajlar sağlanacak: Tarifem Yurt Dışında servisi ile 1. bölge ülklerinde ilk 3 gün ücretsiz kullanım, WhatsApp üzerinden sınırsız mesajlaşma ve dosya gönderimlerinde ücretsiz kullanım, 12 ay Muud üyeliği, e-dergi aboneliği ve ArayanıBil servisi gibi ek ayrıcalıklar.

Referans ve kampanyanın devamı

Öğretmenler ve Bakanlık personeli, bir yakınlarını referans göstererek kampanyadan onların da yararlanmasını sağlayabilecek. MEB, ülkenin geleceği için çalışan öğretmenlere duyulan şükranı ifade etmek üzere başlatılan "ÖğretmenİZ-Eğitim Neferlerine Minnet Kampanyası"nın, sürekli geliştirilen ve yenileri eklenen işbirlikleriyle devam edeceğini vurguladı.

