MEB, 'Yeşil Vatan-Benim Okulum Geleceğe Çare' Etkinliklerini Başlatıyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim öğretim yılında çevre ve sürdürülebilirlik odaklı kapsamlı bir uygulama başlatıyor. 'Yeşil Vatan-Benim Okulum Geleceğe Çare' etkinlikleriyle eğitim kurumlarında çevre bilinci ve sorumluluk anlayışının güçlendirilmesi hedefleniyor.

Uygulama rehberi ve koordinasyon

Bu amaçla, 'Yeşil Vatan Tematik Takvimi Uygulama ve Yönetim Rehberi' hazırlandı. Rehber; ülke genelinde yürütülecek çevre ve sürdürülebilirlik çalışmalarına yön gösterecek. Tüm Bakanlık birimlerinin programa katılımını temin etmek ve çalışmaların koordineli yürütülmesini sağlamak üzere birimlere resmi yazılar gönderildi.

Bakan Yusuf Tekin'in imzasıyla illere iletilen yazıda, il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri ile okul yönetimlerinin tematik takvim doğrultusunda etkinlikleri uygulaması ve yereldeki paydaşlarla işbirliği içinde süreci yürütmesi istendi.

Okullarda uygulanacak etkinlikler ve iş birlikleri

Tarım ve Orman Bakanlığı ile imzalanan 'Köklerden Geleceğe Nefes Protokolü' kapsamında okulların açıldığı ilk gün, 'Her Çocuk Bir Fidan' temalı kısa film tüm okullarda gösterilecek ve tüm ilkokul öğrencilerine yetiştirmeleri için fidan dağıtılacak. İklim koşullarına uygun illerde köklü fidan dikimleri yapılacak; uygun olmayan illerde dikimler 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde gerçekleştirilecek.

Ayrıca, MEB AKUB ekiplerine orman yangınlarına müdahale için teçhizat desteği sağlanacak ve eğitim planlamaları yapılacak; böylece okulların hem önleyici hem müdahale kapasitesi güçlendirilecek.

Çevre ve İklim Okuryazarlığı ile eğitim programları

İlkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik hazırlanan Çevre ve İklim Okuryazarlığı Etkinlik Kılavuzu, eylül ayından itibaren yıl boyunca uygulanacak. İlgili genel müdürlüklerce uyum haftasında aile katılımlı faaliyetler düzenlenecek, tüm seviyelere uygun ilk ders planları hazırlanarak çeşitli eğitim materyalleri geliştirildi.

Bakan Yusuf Tekin, rehbere özel kaleme aldığı yazısında çevresel tehditlere karşı bugünden adım atılması gerektiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Eğitim kurumlarımız, bilgi ve bilinçle geleceği dönüştürecek en güçlü merkezlerdir. Bu inançla Milli Eğitim Bakanlığı olarak 'Yeşil Vatan-Benim Okulum Geleceğe Çare' etkinliklerini başlatıyoruz. 2025-2026 eğitim yılı boyunca yayınladığımız tematik takvim doğrultusunda ülkemizin dört bir yanında kapsamlı çevre ve sürdürülebilirlik çalışmalarını yürüteceğiz ve birbirinden değerli etkinlikleri gerçekleştireceğiz. Okullarımızın açıldığı ilk gün film gösterimi ve fidan hediyeleriyle başlayacak olan bu yolculuk, yıl boyunca çeşitli etkinlikler, eğitimler, şenlikler, atölyeler ve saha çalışmalarıyla devam edecektir. Her fidan, her proje ve her öğrenci katkısı, 'Yeşil Vatan' idealimizin önemli parçası olacaktır."

Program, okulların eğitim-öğretim faaliyetleriyle entegre şekilde sürdürülecek etkinlikler, saha çalışmaları ve farkındalık faaliyetleriyle yıl boyu devam edecek.