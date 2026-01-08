Medical Point Gaziantep’te Minimal İnvaziv Kalp ve Damar Cerrahisi Öne Çıkıyor

Prof. Dr. Mehmet Adnan Celkan liderliğinde modern cerrahi yaklaşımlar

Medical Point Gaziantep Hastanesi, kalp ve damar cerrahisi alanındaki bilimsel gelişmeleri takip ederek modern cerrahi teknikleri hastalarına sunmaya devam ediyor. Prof. Dr. Mehmet Adnan Celkan, kalp cerrahisinde küçük kesi (minimal invaziv) ameliyatları ile başarılı sonuçlar elde ettiğini belirtiyor.

Minimal invaziv cerrahi yöntemler, sternotomiye gerek kalmadan sınırlı kesi alanlarından gerçekleştirildiği için hem hasta konforunu artırmakta hem de cerrahi travmayı azaltmaktadır. Bu sayede ameliyat sonrası ağrı düzeyi düşmekte, enfeksiyon riski azalmaktadır. Ayrıca hastanede yatış süresi kısalmakta ve hastalar günlük yaşamlarına daha hızlı dönebilmektedir.

Prof. Dr. Mehmet Adnan Celkan, minimal invaziv kalp ve damar cerrahisinin uygun hasta seçimiyle uygulandığında, klasik açık cerrahi yöntemlerle eşdeğer hatta bazı durumlarda daha üstün klinik sonuçlar sunduğunu vurguluyor. Özellikle kapak cerrahisi, koroner bypass ve bazı doğumsal kalp hastalıklarında küçük kesi tekniklerinin güvenle uygulanabildiği ifade ediliyor.

Medical Point Gaziantep Hastanesi, ileri teknolojik altyapısı, multidisipliner yaklaşımı ve deneyimli sağlık kadrosu ile kalp ve damar hastalıklarının tanı ve tedavisinde ulusal ve uluslararası standartlarda hizmet sunuyor. Hastanede uygulanan minimal invaziv yöntemler, hasta güvenliği ve yaşam kalitesi öncelikli çağdaş tıp anlayışının önemli bir parçası olarak öne çıkıyor.

Kalp ve damar cerrahisinde bilimsel temelli, yenilikçi ve hasta odaklı tedavi seçenekleriyle hizmet veren Medical Point Gaziantep Hastanesi, Prof. Dr. Mehmet Adnan Celkan yönetiminde bölge halkına nitelikli sağlık hizmeti sunmaya devam etmektedir.

MEDİCAL POİNT GAZİANTEP HASTANESİ, KALP VE DAMAR CERRAHİSİ ALANINDA BİLİMSEL GELİŞMELERİ YAKINDAN TAKİP EDEREK, MODERN CERRAHİ TEKNİKLERİ HASTALARININ HİZMETİNE SUNMAYI SÜRDÜRÜYOR. KALP VE DAMAR CERRAHİSİ UZMANI PROF. DR. MEHMET ADNAN CELKAN, KALP CERRAHİSİNDE KÜÇÜK KESİ (MİNİMAL İNVAZİV) AMELİYATLARI İLE BAŞARILI SONUÇLAR ELDE EDİYOR.