Medical Point Gaziantep’te Minimal İnvaziv Kalp ve Damar Cerrahisi Öne Çıkıyor

Medical Point Gaziantep, Prof. Dr. Mehmet Adnan Celkan liderliğinde minimal invaziv kalp ve damar cerrahisiyle hasta konforu ve kısa yatış süreleri sağlıyor.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 11:28
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 11:28
Medical Point Gaziantep’te Minimal İnvaziv Kalp ve Damar Cerrahisi Öne Çıkıyor

Medical Point Gaziantep’te Minimal İnvaziv Kalp ve Damar Cerrahisi Öne Çıkıyor

Prof. Dr. Mehmet Adnan Celkan liderliğinde modern cerrahi yaklaşımlar

Medical Point Gaziantep Hastanesi, kalp ve damar cerrahisi alanındaki bilimsel gelişmeleri takip ederek modern cerrahi teknikleri hastalarına sunmaya devam ediyor. Prof. Dr. Mehmet Adnan Celkan, kalp cerrahisinde küçük kesi (minimal invaziv) ameliyatları ile başarılı sonuçlar elde ettiğini belirtiyor.

Minimal invaziv cerrahi yöntemler, sternotomiye gerek kalmadan sınırlı kesi alanlarından gerçekleştirildiği için hem hasta konforunu artırmakta hem de cerrahi travmayı azaltmaktadır. Bu sayede ameliyat sonrası ağrı düzeyi düşmekte, enfeksiyon riski azalmaktadır. Ayrıca hastanede yatış süresi kısalmakta ve hastalar günlük yaşamlarına daha hızlı dönebilmektedir.

Prof. Dr. Mehmet Adnan Celkan, minimal invaziv kalp ve damar cerrahisinin uygun hasta seçimiyle uygulandığında, klasik açık cerrahi yöntemlerle eşdeğer hatta bazı durumlarda daha üstün klinik sonuçlar sunduğunu vurguluyor. Özellikle kapak cerrahisi, koroner bypass ve bazı doğumsal kalp hastalıklarında küçük kesi tekniklerinin güvenle uygulanabildiği ifade ediliyor.

Medical Point Gaziantep Hastanesi, ileri teknolojik altyapısı, multidisipliner yaklaşımı ve deneyimli sağlık kadrosu ile kalp ve damar hastalıklarının tanı ve tedavisinde ulusal ve uluslararası standartlarda hizmet sunuyor. Hastanede uygulanan minimal invaziv yöntemler, hasta güvenliği ve yaşam kalitesi öncelikli çağdaş tıp anlayışının önemli bir parçası olarak öne çıkıyor.

Kalp ve damar cerrahisinde bilimsel temelli, yenilikçi ve hasta odaklı tedavi seçenekleriyle hizmet veren Medical Point Gaziantep Hastanesi, Prof. Dr. Mehmet Adnan Celkan yönetiminde bölge halkına nitelikli sağlık hizmeti sunmaya devam etmektedir.

MEDİCAL POİNT GAZİANTEP HASTANESİ, KALP VE DAMAR CERRAHİSİ ALANINDA BİLİMSEL GELİŞMELERİ YAKINDAN...

MEDİCAL POİNT GAZİANTEP HASTANESİ, KALP VE DAMAR CERRAHİSİ ALANINDA BİLİMSEL GELİŞMELERİ YAKINDAN TAKİP EDEREK, MODERN CERRAHİ TEKNİKLERİ HASTALARININ HİZMETİNE SUNMAYI SÜRDÜRÜYOR. KALP VE DAMAR CERRAHİSİ UZMANI PROF. DR. MEHMET ADNAN CELKAN, KALP CERRAHİSİNDE KÜÇÜK KESİ (MİNİMAL İNVAZİV) AMELİYATLARI İLE BAŞARILI SONUÇLAR ELDE EDİYOR.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayseri Büyükşehir Makina İkmal 2025'te Filoyu ve Erciyes'i Yeniledi
2
RTÜK: "Yayınlar; ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz"
3
Edremit'te Lodos Felaketi: Altınoluk'ta İşletmeler Sular Altında
4
Şanlıurfa'da 10 santimetrelik böbrek kisti laparoskopik yöntemle çıkarıldı
5
Ahmet Tanoğlu Erzincan TSO Başkanlığına Yeniden Aday
6
Kepez Belediyesi Sağlık Merkezi'nden 239 bin 112 sağlık dokunuşu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları