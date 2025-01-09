Medvedev'den Trump Açıklaması: Ukrayna Çatışması Hızla Çözülemez

Medvedev: Trump’ın İkinci Dönemi ve Ukrayna Savaşı

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump’ın ikinci döneminde Ukrayna’daki çatışmaları çözme yeteneği konusunda karamsar görüşlerini paylaştı. Medvedev, Trump’ın yeni başkanlık dönemi ile ilgili olarak, "Ukrayna’daki çatışmanın çözümünde hızlı başarı pek olası görünmüyor; ABD ekonomisi, yavaş temposunda devam ediyor ve göçmenlerle mücadele bile büyük zaferler vadetmiyor." dedi.

Trump’ın Siyasi Vizyonu

Medvedev, Trump'ın dünyayı yeniden şekillendirmeye çalıştığını belirterek, "Trump, mevcut donuk ve gri olandan çok farklı, yeni, parlak ve renkli bir dünya yaratmayı amaçlıyor. Ancak bu fikirler tamamen hayali ve gerçeklikten uzaktır." şeklinde konuştu.

Gerçekçi Olmayan Fikirler

Özellikle Grönland ve Kanada’nın ABD’ye katılması gibi planların gerçekçi olmadığını vurgulayan Medvedev, "Trump'ın ikinci döneminde neler yapacağını kesin olarak bilemiyorum ama kesinlikle kimsenin sıkılmasına izin vermeyecek." ifadesini kullandı.

Ukrayna Savaşı Üzerine Olası Adımlar

Medvedev, Trump’ın Ukrayna Savaşı'na yönelik planlarını da eleştirdi. Trump’ın daha önce 7 Ocak’ta Ukrayna ile ilgili sorunu çözmek için taraflarla hızlı bir şekilde müzakere edeceğini söylediğini hatırlatan Medvedev, bunun gerçekleşmesinin zor olduğunu belirtti.