Medvedev: Fransa'da Cumhurbaşkanı Yerine Kiev'in Avukatı Var

Lecornu'nun 14 saatlik hükümeti 'üzücü rekor' olarak nitelendirildi

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu'nun istifasına ilişkin sosyal medyadan sert açıklamalar yaptı.

Medvedev, yeni Fransız hükümetinin 14 saat görevde kaldığını ve bunun "üzücü bir rekor" olduğunu belirtti.

"Fransa'da Cumhurbaşkanı yerine Kiev'in avukatı, Almanya ve İngiltere'nin can dostu, Afrika'nın geveze sömürgeci hakemi var."

Bu ifadelerle Emmanuel Macron'u hedef alan Medvedev, Macron'un Fransa'yı umursamadığını savundu.

Dün hükümeti kuran Sebastien Lecornu istifa ederek 5. Cumhuriyet'in en kısa süre görev yapan başbakanı oldu.