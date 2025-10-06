Medvedev: Fransa'da Cumhurbaşkanı Yerine Kiev'in Avukatı Var

Dmitriy Medvedev, Sebastien Lecornu'nun istifası sonrası Emmanuel Macron'u hedef alarak Fransız yönetimine sert eleştiriler yöneltti.

Yayın Tarihi: 06.10.2025 23:58
Güncelleme Tarihi: 06.10.2025 23:58
Medvedev: Fransa'da Cumhurbaşkanı Yerine Kiev'in Avukatı Var

Medvedev: Fransa'da Cumhurbaşkanı Yerine Kiev'in Avukatı Var

Lecornu'nun 14 saatlik hükümeti 'üzücü rekor' olarak nitelendirildi

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu'nun istifasına ilişkin sosyal medyadan sert açıklamalar yaptı.

Medvedev, yeni Fransız hükümetinin 14 saat görevde kaldığını ve bunun "üzücü bir rekor" olduğunu belirtti.

"Fransa'da Cumhurbaşkanı yerine Kiev'in avukatı, Almanya ve İngiltere'nin can dostu, Afrika'nın geveze sömürgeci hakemi var."

Bu ifadelerle Emmanuel Macron'u hedef alan Medvedev, Macron'un Fransa'yı umursamadığını savundu.

Dün hükümeti kuran Sebastien Lecornu istifa ederek 5. Cumhuriyet'in en kısa süre görev yapan başbakanı oldu.

