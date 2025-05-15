Mehir Vakfı, Yılın Vakfı Ödülü ile Faaliyetlerini Hızlandıracak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği Yılın Vakfı Ödülü, Mehir Vakfı'nın aile odaklı projelerini hızlandıracağını müjdeledi. Mehir Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mustafa Özdemir, Ödülün ardından yapılan basın toplantısında, Aile Yılı'nda çalışmalarını daha da güçlendireceklerini ifade etti.

Sürdürülebilir Aile Yapısını Destekleme Çabası

Özdemir, yaklaşık 30 yıldır aileyi ve yuva kurmayı kutsal gören bir anlayışla faaliyet gösterdiklerini söyledi. Birçok ülkede binlerce gencin yuva kurmasına katkıda bulunduklarını vurgulayan Özdemir, ihtiyaç sahibi gençler için çeyiz ve ev eşyası desteği sağladıklarının altını çizdi. Ayrıca, toplu nikah organizasyonları düzenleyerek gençlerin evliliklerinden uzak durmamaları için dayanışma sağladıklarını belirtti.

Toplumsal Sorumluluk ve Çalışmaların Artışı

Giderek düşen evlenme oranlarının artırılması ve ailelerin parçalanmasının önlenmesi için çok daha fazla çaba göstereceklerini dile getiren Özdemir, teşkilatın toplum hizmetinin sadece maddi yardımla sınırlı olmadığını vurgulayarak, vakıfların değer inşa etme ve geleceği şekillendirme sorumluluğu taşıdığını ifade etti.

Ödül ile Gelen Sorumluluk

Özdemir, Mehir Vakfı'nın Yılın Vakfı olarak ödüllendirilmesinin büyük bir onur olduğunu belirtti. “Bu ödülü almanın sorumluluğumuz kat kat artırdığının farkındayız” diyerek, “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” anlayışıyla toplumsal anlamda daha fazla sorumluluk alacaklarını belirtti. Giderek düşen evlenme oranlarını artırmak ve huzurlu, inançlı yuvalar kurmak için gayretlerini artıracaklarını vurguladı.

Mehir Vakfı, son dönemde deprem bölgesinde düzenlediği programlarla da dikkat çekmişti. Geçtiğimiz hafta Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Vakıflar Haftası Kutlama Programı'nda, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Mehir Vakfı'na Yılın Vakfı Ödülü verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Yılın Vakfı Ödülü verilen Mehir Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mustafa Özdemir (sağ 3), Konya'da bir otelde düzenlenen basın toplantısında, Aile Yılı'ndaki çalışmalarına dair açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Yılın Vakfı Ödülü verilen Mehir Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mustafa Özdemir (sağ 3), Konya'da bir otelde düzenlenen basın toplantısında, Aile Yılı'ndaki çalışmalarına dair açıklamada bulundu.