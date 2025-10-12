Mehmet Abdi Bulut Kilis'te Kabri Başında Anıldı
Tören Detayları
Eski Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, vefatının beşinci yılında mezarı başında anıldı.
Tören, Asri Mezarlık'ta düzenlendi. Programda Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi, ilahiler söylendi ve Bulut'un kabrine karanfil bırakıldı.
AK Parti Kilis İl Başkanı Serhan Diyarbakırlı, konuşmasında Bulut'un Kilis'in ortak değeri olduğunu belirterek, kendisine Allah'tan rahmet diledi.
Katılımcılar
Törene, Bulut'un babası Abdi Bulut ile yakınları, AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, önceki dönem Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, STK temsilcileri ve sevenleri katıldı.
Mehmet Abdi Bulut, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle tedavi gördüğü Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde 2020'de 53 yaşında hayatını kaybetmişti.
