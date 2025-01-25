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Mehmet Akarca, 'Yılın Kareleri' Oylamasında Favorilerini Belirledi

AA'nın eski Genel Müdürü Mehmet Akarca, 'Yılın Kareleri' oylamasında güçlü fotoğrafçılık vurgusu yaptı.

Yayın Tarihi: 25.01.2025 09:15
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 09:19
Mehmet Akarca, 'Yılın Kareleri' Oylamasında Favorilerini Belirledi

Mehmet Akarca'dan 'Yılın Kareleri' Oylamasına Değerlendirme

AA'nın eski Genel Müdürü Mehmet Akarca, 'Yılın Kareleri' oylamasında kendi favorilerini seçti. Akarca, Anadolu Ajansı döneminde görüntü ve fotoğrafa verilen önemin altını çizerek, "Genel Müdürlük yaptığım Anadolu Ajansında, o zamandan bu yana görüntü ve fotoğrafa çok önem verildiğini görüyorum. Çok da başarılı çalışmalar..." şeklinde açıklamalarda bulundu.

Görüntü ve Fotoğrafın Önemi

Mehmet Akarca, fotoğrafçılığın yalnızca estetik bir bakış açısı değil, aynı zamanda haberin gücünü taşıyan önemli bir araç olduğunu ifade etti. Akarca'nın bu değerlendirmeleri, Anadolu Ajansı'nın vizyonunu ve fotoğrafçılık alanındaki yetkinliğini gözler önüne serdi.

Oylama Süreci ve Katılım

'Yılın Kareleri' oylaması, her yıl olduğu gibi bu yıl da geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Akarca'nın da favorilerini belirlemesi, oylamanın önemine vurgu yaparken, çoğu fotoğrafsever için güzel bir etkinlik sundu.

Anadolu Ajansı'nın eski Genel Müdürü Mehmet Akarca, Anadolu Ajansı'nın (AA) gözünden 2024'e damga...

Anadolu Ajansı'nın eski Genel Müdürü Mehmet Akarca, Anadolu Ajansı'nın (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı.

Anadolu Ajansı'nın eski Genel Müdürü Mehmet Akarca, Anadolu Ajansı'nın (AA) gözünden 2024'e damga...

Anadolu Ajansı'nın eski Genel Müdürü Mehmet Akarca, Anadolu Ajansı'nın (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı.

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