DOLAR
40,34 -0,05%
EURO
47,07 -0,09%
ALTIN
4.361,7 -0,97%
BITCOIN
4.801.900,59 0,08%

Mehmet Ali Tuncer Son Yolculuğuna Uğurlandı

57 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Mehmet Ali Tuncer, son yolculuğuna Beykoz'da törenle uğurlandı.

Yayın Tarihi: 18.07.2025 16:04
Güncelleme Tarihi: 18.07.2025 16:04
Mehmet Ali Tuncer Son Yolculuğuna Uğurlandı

Mehmet Ali Tuncer'in Cenaze Töreni

Türk tiyatrosunun sevilen isimlerinden Mehmet Ali Tuncer, 57 yaşında kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Ünlü oyuncu, Beykoz Paşabahçe Merkez Camisi'nde düzenlenen cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze Törenine Katılım Yoğundu

Cenaze törenine çok sayıda sanatçı ve dostu katıldı. Taziyeleri Tuncer'in ailesi kabul etti. Törende yer alan isimler arasında Eşref Ziya, Grup Genç solisti Murat Polat, oyuncular Ahmet Yenilmez, Sabri Arafatoğlu, Mehmet Usta, Dursun Ali Erzincanlı, Birol Cürgül, Fatih Mehmet Koç, Hakan Hüseyin Gül, Celal Al, Engin Kut, Asalet Durmuş, Şemistan Kaya, Fulya Bilginer, Mesut İlik, yazar İsrafil Kuralay ve yapımcı Bilal Arıoğlu bulunuyordu.

Kariyeri ve Anıları

Mehmet Ali Tuncer, 1968 yılında İstanbul'da dünyaya geldi ve ilkokuldan itibaren tiyatro ile iç içe büyüdü. 1985'te Ulvi Alacakaptan, Hasan Nail Canat, Hüseyin Goncagül ve İbrahim Sadri gibi ustalarla tiyatro sahnesine adım attı. Tuncer, özellikle TRT 1'de yayınlanan Aşkın Yolculuğu Yunus Emre dizisinde Boluluzade Ali Taygu karakteriyle ve Deli Yürek, Çarli İş Başında dizilerindekirolleriyle tanındı.

Sanatçının cenazesi, törenin ardından Akbaba Mezarlığı'na defnedildi.

The İmam", "Aşkın Yolculuğu Yunus Emre", "Konstantin'in Şifreleri", "Dur Yolcu", "Sevdam...

The İmam", "Aşkın Yolculuğu Yunus Emre", "Konstantin'in Şifreleri", "Dur Yolcu", "Sevdam Gözlerinde Kaldı", "Aşkımızda Ölüm Var", "Deli Yürek", "Sultanın Sırrı" ve "Yeniden Başlamak" adlı yapımların da aralarında bulunduğu çok sayıda dizi ve filmde rol alan oyuncu Mehmet Ali Tuncer toprağa verildi. Kalp krizi nedeniyle 57 yaşında hayatını kaybeden Tuncer'in cenaze namazı, Beykoz Paşabahçe Merkez Camisi'nde cuma namazını müteakip kılındı.

The İmam", "Aşkın Yolculuğu Yunus Emre", "Konstantin'in Şifreleri", "Dur Yolcu", "Sevdam...

The İmam", "Aşkın Yolculuğu Yunus Emre", "Konstantin'in Şifreleri", "Dur Yolcu", "Sevdam Gözlerinde Kaldı", "Aşkımızda Ölüm Var", "Deli Yürek", "Sultanın Sırrı" ve "Yeniden Başlamak" adlı yapımların da aralarında bulunduğu çok sayıda dizi ve filmde rol alan oyuncu Mehmet Ali Tuncer toprağa verildi. Kalp krizi nedeniyle 57 yaşında hayatını kaybeden Tuncer'in cenaze namazı, Beykoz Paşabahçe Merkez Camisi'nde cuma namazını müteakip kılındı.

İLGİLİ HABERLER

ATM'lerdeki Yeni Dolandırıcılık Yöntemi: Hayalet Panel

Ticaret Bakanlığı'ndan Fiyat Etiketi Devrimi: Tüketicilerin Cüzdanını Koruyacak Yenilikler

Pamukkale Üniversitesi'nde Kalıcı İş Garantili Eğitimler Başlıyor!

Erdoğan'dan Tarihi Müjde: Yarı Zamanlı Çalışma Hakkı Resmen Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Özgür Özel, KESK Heyetini Kabul Etti
2
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Kıbrıs'ta İki Devlet Vardır"
3
ÖTV Matrah Düzenlemesi TBMM'den Geçti: Araç Fiyatlarında Değişim Bekleniyor
4
Görme Engelli Gençlerden Anıtkabir'e Anlamlı Ziyaret
5
Ekin Uzunlar Harbiye'de Unutulmaz Bir Konser Verdi
6
Manisa'da Esnaf Yaralı Kediyi Kurtardı
7
Mehmet Ali Tuncer Son Yolculuğuna Uğurlandı

Pamukkale Üniversitesi'nde Kalıcı İş Garantili Eğitimler Başlıyor!

Skoda'dan Temmuz Ayına Özel 200 Bin TL Kredi Fırsatı!

Yeni Müşterilere 85.000 TL Faizsiz Kredi İmkanı!

Kredilere Tarihi Düzenleme: Maliyetler Düşüyor!

Ziraat Bankası'ndan 1.2 Milyon TL Destek ile Kırsal Kalkınma Hamlesi

ÖTV Matrah Düzenlemesi TBMM'den Geçti: Araç Fiyatlarında Değişim Bekleniyor

Erdoğan'dan Tarihi Müjde: Yarı Zamanlı Çalışma Hakkı Resmen Başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Müjde: Adalet Bakanlığı'na 20 Bin Yeni Personel Alımı

Ticaret Bakanlığı'ndan Fiyat Etiketi Devrimi: Tüketicilerin Cüzdanını Koruyacak Yenilikler

Yargıtay'dan Emekliler İçin Tarihi Karar: Maaşlara Haciz Yolu Açıldı

Asgari Ücrette Zam Beklentisi Artıyor: Uzmanlar Sonbaharı İşaret Ediyor

ATM'lerdeki Yeni Dolandırıcılık Yöntemi: Hayalet Panel