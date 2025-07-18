Mehmet Ali Tuncer Son Yolculuğuna Uğurlandı

Mehmet Ali Tuncer'in Cenaze Töreni

Türk tiyatrosunun sevilen isimlerinden Mehmet Ali Tuncer, 57 yaşında kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Ünlü oyuncu, Beykoz Paşabahçe Merkez Camisi'nde düzenlenen cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze Törenine Katılım Yoğundu

Cenaze törenine çok sayıda sanatçı ve dostu katıldı. Taziyeleri Tuncer'in ailesi kabul etti. Törende yer alan isimler arasında Eşref Ziya, Grup Genç solisti Murat Polat, oyuncular Ahmet Yenilmez, Sabri Arafatoğlu, Mehmet Usta, Dursun Ali Erzincanlı, Birol Cürgül, Fatih Mehmet Koç, Hakan Hüseyin Gül, Celal Al, Engin Kut, Asalet Durmuş, Şemistan Kaya, Fulya Bilginer, Mesut İlik, yazar İsrafil Kuralay ve yapımcı Bilal Arıoğlu bulunuyordu.

Kariyeri ve Anıları

Mehmet Ali Tuncer, 1968 yılında İstanbul'da dünyaya geldi ve ilkokuldan itibaren tiyatro ile iç içe büyüdü. 1985'te Ulvi Alacakaptan, Hasan Nail Canat, Hüseyin Goncagül ve İbrahim Sadri gibi ustalarla tiyatro sahnesine adım attı. Tuncer, özellikle TRT 1'de yayınlanan Aşkın Yolculuğu Yunus Emre dizisinde Boluluzade Ali Taygu karakteriyle ve Deli Yürek, Çarli İş Başında dizilerindekirolleriyle tanındı.

Sanatçının cenazesi, törenin ardından Akbaba Mezarlığı'na defnedildi.

The İmam", "Aşkın Yolculuğu Yunus Emre", "Konstantin'in Şifreleri", "Dur Yolcu", "Sevdam Gözlerinde Kaldı", "Aşkımızda Ölüm Var", "Deli Yürek", "Sultanın Sırrı" ve "Yeniden Başlamak" adlı yapımların da aralarında bulunduğu çok sayıda dizi ve filmde rol alan oyuncu Mehmet Ali Tuncer toprağa verildi. Kalp krizi nedeniyle 57 yaşında hayatını kaybeden Tuncer'in cenaze namazı, Beykoz Paşabahçe Merkez Camisi'nde cuma namazını müteakip kılındı.

The İmam", "Aşkın Yolculuğu Yunus Emre", "Konstantin'in Şifreleri", "Dur Yolcu", "Sevdam Gözlerinde Kaldı", "Aşkımızda Ölüm Var", "Deli Yürek", "Sultanın Sırrı" ve "Yeniden Başlamak" adlı yapımların da aralarında bulunduğu çok sayıda dizi ve filmde rol alan oyuncu Mehmet Ali Tuncer toprağa verildi. Kalp krizi nedeniyle 57 yaşında hayatını kaybeden Tuncer'in cenaze namazı, Beykoz Paşabahçe Merkez Camisi'nde cuma namazını müteakip kılındı.