DOLAR
41,16 -0,02%
EURO
48,1 -0,25%
ALTIN
4.719,1 -0,94%
BITCOIN
4.620.520,41 -0,78%

Mehmet Bozdağ'ın Acı Günü: Babası İlhan Bozdağ Toprağa Verildi

Yapımcı-senarist Mehmet Bozdağ'ın 65 yaşında vefat eden babası İlhan Bozdağ, Kayseri'de kılınan cenaze namazının ardından Şehir Mezarlığı'na defnedildi.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 17:48
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 18:33
Mehmet Bozdağ'ın Acı Günü: Babası İlhan Bozdağ Toprağa Verildi

Mehmet Bozdağ'ın Acı Günü

Babası İlhan Bozdağ Kayseri'de Toprağa Verildi

Yapımcı ve senarist Mehmet Bozdağ'ın 65 yaşında vefat eden babası İlhan Bozdağ'ın cenazesi memleketi Kayseri'de toprağa verildi.

Rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü Kayseri Şehir Hastanesi'nde yaşamını yitiren İlhan Bozdağ için Hulusi Akar Camisi'nde ikindi vakti cenaze namazı kılındı.

Bozdağ'ın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Şehir Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenaze törenine Bozdağ'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kayseri Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan, ilçe belediye başkanları, ATV Genel Müdürü Ali Türkaslan, sanat dünyasından çok sayıda oyuncu ve yönetmen ile vatandaşlar katıldı.

Mehmet Bozdağ, mezarlıkta taziyeleri kabul etti.

Yapımcı ve senarist Mehmet Bozdağ'ın (sol arka 3) 65 yaşında vefat eden babası İlhan Bozdağ'ın...

Yapımcı ve senarist Mehmet Bozdağ'ın (sol arka 3) 65 yaşında vefat eden babası İlhan Bozdağ'ın cenazesi, memleketi Kayseri'de toprağa verildi.

Yapımcı ve senarist Mehmet Bozdağ'ın (sol arka 3) 65 yaşında vefat eden babası İlhan Bozdağ'ın...

İLGİLİ HABERLER

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı

Kayserililer Dikkat: 9 Eylül'de Milli Emlak'tan Yeni İhale Açıklandı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Samsun Tekkeköy'de piyasa değeri yaklaşık 9 milyon tutarında sahte ürün operasyonu: 2 gözaltı
2
Kayseri OSB'de Keçe Fabrikasında Yangın — Müdahale Sürüyor
3
Şırnak'ta Refüje Çarpan Otomobilde Anne ve 2 Aylık Bebeği Ağır Yaralandı
4
GÜNCELLEME 2: Bolu'da şüpheli madde kokusundan etkilenen 9 polisten 8'i taburcu edildi
5
Kırşehir'de Yükümlüler 8 Okulu Onarıp Yeni Eğitim Dönemine Hazırladı
6
Diyarbakır'da 'Muska Yazma' Dolandırıcılığı: 11 Sanığa 3-17 Yıl Hapis İstemi
7
Özel'den İmamoğlu'na Silivri Ziyareti: 3,5 Saatlik Görüşme

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı

Garanti BBVA 'Garantili Ödeme' ile vade sorununu çözüyor

Kayserililer Dikkat: 9 Eylül'de Milli Emlak'tan Yeni İhale Açıklandı

Samsun'da Tamamen Ücretsiz DYK Kursları 8 Eylül'de Başlıyor

KOSGEB'de Rekor: Genç Girişimcilerin İş Kurma Başvuruları %34 Arttı

Motorine büyük zam geliyor: 55 TL Yolculuğu Başladı

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor