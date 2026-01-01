Mehmet Çevik Bursa'da Yılbaşını Coşkuyla Karşıladı — Güllü İsteğini Üzüntüyle Reddetti

Mehmet Çevik Bursa'da Yılbaşını Coşkuyla Karşıladı

Ünlü sanatçı hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı, Güllü isteğini üzüntüyle geri çevirdi

Mehmet Çevik, Bursa'da düzenlenen yılbaşı gecesinde sahne alarak mekânı dolduran sevenlerine unutulmaz anlar yaşattı. Ailesinin de katıldığı gecede, sanatçı söylediği eserlerle dinleyicileri yerinde oturtmadı.

Bursa'da yeni yıla sevenleriyle giren Çevik, 2026 yılının sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini dileyerek sahneden seslendi. Ancak gecede gelen talepler arasında yer alan Güllü şarkısını, sanatçının 2025'te yaşanan acı kaybı nedeniyle üzülerek geri çevirdi.

Çevik, Güllü'ye ilişkin duygularını şöyle ifade etti: "Güllü ablamı kötü bir şekilde kaybetmenin üzüntüsünü uzun süre üzerimden atamadım. Allah kimseye böyle bir ölüm yaşatmasın. Allah herkese hayırlı evlatlar nasip etsin. Bizlerde onların yetişmesi için elimizden geleni yapalım. Güllü sadece Türkiye’nin değil, eminim dünyanın en önemli ses sanatçılarından bir tanesiydi. Evindeki akıllı kilit sistemini ben hediye etmiştim. 3-4 gün sonra böyle bir haber geldiğinde yıkıldım. Kızı tarafından böyle bir şey yapıldığına inanamadım. 2026’da daha güzel haberler ve projelerle sizlerin karşısında oluruz"

2025 yılında yaşanan kötü gelişmelere rağmen, Çevik önemli projelerle de dikkat çektiğini belirtti. "2025 yılı her seneye göre biraz daha yoğundu. 'Ben ordayım' şarkısına Aslı Hünel ile düet yaptık. 'Lingo lingo şişeler' dillere peleseng oldu. Herkes tarafından çok beğenildi. Gurur içerisinde bir yılı geride bıraktık" dedi.

