Mehmet Dinç Gaziantep'te Öğrencilerle Buluştu — Bağımlılıkla Mücadele Vurgusu

Yeşilay Başkanı Mehmet Dinç, Gaziantep'teki 'Medeniyet Söyleşileri'nde gençlerle bağımlılıkla mücadele ve özgürlüğün önemini paylaştı.

Yayın Tarihi: 15.10.2025 17:08
Güncelleme Tarihi: 15.10.2025 17:08
Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Gaziantep'te düzenlenen "Medeniyet Söyleşileri" programında üniversite öğrencileriyle bir araya geldi. Söyleşi, Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Sanat Merkezinde gerçekleşti.

Dinç, program sonrası yaptığı açıklamada bağımlılık tehdidine dikkat çekti ve "bağımlılık endüstrisi"nin en çok gençleri hedef aldığını söyledi.

Dinç, gençlik döneminin bağımlılığa bulaşma açısından kritik bir evre olduğunu belirterek, "Gençlik dönemi birçok değişim ve zorluğu beraberinde getiriyor, bağımlılık endüstrisi de bunu suistimal ederek gençleri hedef alıyor. Bağımlılık, özgürlüğü kısıtlayan bir esarettir."

Dinç, Türkiye'nin geleceği ve gençleri için çalışmalarını sürdüreceklerini vurguladı ve şunları söyledi: "Bağımlılık, insanın hayattan zevk alamaması, ilişkilerini kaybetmesi, becerilerini yitirmesi, hayatın her anında ve alanında zarar görmesi demektir. Bu noktada da bir gence yakışan en güzel şey, özgürlüğü, hürriyet iradesi ve sorumluluğudur. En güzel şey, becerisini, kabiliyetini kullanmasıdır. Kendisi, ailesi, milleti, memleketi için bir insan olmasıdır. O yüzden biz bugün bize yakışan şu mesajı vermeye çalıştık, gençlere en çok özgürlük yakışır."

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise bağımlılıklara karşı omuz omuza direnilmesi gerektiğini ifade etti. Şahin, Yeşilay'ın ülke için önemli bir kuruluş olduğunu belirterek, "Yeşilay bize önleyici tedbir sağlıyor. Büyük bir küresel kaosla uğraşıyoruz. Bir tarafta savaşlar var, bir tarafta çocuklarımızı karanlık tehlikeye sokmak isteyen güçler var. Yeşilay ile birlikte bunlara müsaade etmeyeceğiz."

Programa, İletişim Başkanlığı Gaziantep Bölge Müdürü Mücahit Taşkın, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

