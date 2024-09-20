Mehmet Özcan Son Yolculuğuna Uğurlandı

Mehmet Özcan'ın Cenaze Töreni

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili ve TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Vahit Kirişci'nin damadı Mehmet Özcan, kalp krizi sonucu hayatını kaybetmesinin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze Töreninin Detayları

Özcan için ikindi namazının ardından Balgat Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törende, Kirişci'nin yanı sıra aile üyeleri ve yakın arkadaşları da hazır bulundu. Ayrıca, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, eski bakanlar Abdülkadir Aksu, Vedat Bilgin, Nihat Ergün, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç da cenaze törenine katıldı.

Taziyeler ve Toprağa Verme

Cenaze namazının ardından Özcan’ın yakınları, cami avlusunda taziyeleri kabul ederek üzüntülerini paylaştılar. Mehmet Özcan, Karşıyaka Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.