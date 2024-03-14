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Mehmet Şimşek: ‘2024’te ekstra bütçe yok, hazırlıklı olun’

TOBB toplantısında konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2024 yılı için mali zorluklara işaret etti ve “Kimse bana bir şey istemek için gelmesin” dediği öne sürüldü.

Yayın Tarihi: 14.03.2024 12:36
Güncelleme Tarihi: 14.03.2024 12:36
Mehmet Şimşek: ‘2024’te ekstra bütçe yok, hazırlıklı olun’

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in geçtiğimiz hafta sonu TOBB'da yaptığı toplantıda, 2024 yılı için ciddi uyarılarda bulunduğu ve ekonominin zorluklarını detaylı bir şekilde aktardığı belirtiliyor. Toplantıda yapılan bazı önemli vurgular şunlar:

Para Yok Uyarısı: Şimşek'in, "2024 yılında kimse bana bir şey istemek için gelmesin, çünkü para yok" şeklinde net bir uyarıda bulunduğu ifade ediliyor. Bu uyarının, gelecek yılın ekonomik şartlarının zorluğunu ve taleplerin karşılanamayacağını vurguladığı belirtiliyor.

Enflasyonla Mücadele Kararlılığı: Bakan Şimşek'in enflasyonla mücadele konusundaki kararlılığını vurguladığı ve TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu'nun da bu programa tam destek vereceklerini belirttiği ifade ediliyor.

Yeni Yatırımlara Ara Verilecek: Şimşek'in sunumunda, yeni yatırımlara bir süre ara verileceği ve sadece altyapı yatırımlarına odaklanılacağı ifade ediliyor.

Vergi Düzenlemeleri ve MASAK'ın Rolü: Vergi düzenlemeleri hakkında spekülasyonlara açıklık getiren Şimşek'in, vergi artışlarına ilişkin kesinlikle böyle bir plan olmadığını belirttiği ve vergi kaybını önlemeye yönelik çalışmaların devam edeceğini ifade ettiği aktarılıyor. Ayrıca, MASAK'ın vergi denetimlerinde daha etkin rol alacağını kaydettiği ifade ediliyor.

2024'e İlişkin Zorlu Süreç: Şimşek'in, zorlu ekonomik tedbirlerin kaçınılmaz olduğunu ve bu sürecin özellikle 2024 yılında zor geçeceğini aktardığı ve 2025'ten itibaren ekonomide rahatlamanın başlayacağını umduğu belirtiliyor.

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