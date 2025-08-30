DOLAR
Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

Mehmet Şimşek, 2024'te 1.1 milyon üreticiye Hazine destekli 584 milyar TL'lik tarım kredisi ve bazı kalemlerde sıfır faiz uygulamasını açıkladı.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 11:44
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 11:44
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, tarım sektörünü canlandırmak için hazırlanan destek paketinin ayrıntılarını kamuoyuna duyurdu. Girdi maliyetleri altında ezilen ve üretimde zorlanan çiftçilere yönelik hazırlanan programın kapsamı ve koşulları netleşti.

Kredi paketi ve hedeflenen üreticiler

Bakan Şimşek, yapılan çalışma kapsamında 2024 yılı içerisinde 1.1 milyon çiftçi ve üreticiye yönelik olarak Hazine faiz/kar payı destekli toplam 584 milyar liralık rekor bir kredi hacmi sunulduğunu bildirdi. Bu destekle sektörde canlanma hedefleniyor.

Hazine destek yükü ve beklenti

Geçtiğimiz yıl kullandırılan 584 milyar liralık kredinin Hazine'ye olan faiz/kar payı desteği yükü 87 milyar lira olarak gerçekleşti. Bakan Şimşek, bu yıl için Hazine'nin karşılayacağı faiz desteği tutarının 160 milyar liraya ulaşmasının öngörüldüğünü duyurdu.

Kredi koşulları: Faiz desteği ve yayıldığı alanlar

Cumhurbaşkanı kararlarıyla hayata geçirilen destek programı, üreticilerin tarımsal faaliyetlerini aksatmadan sürdürebilmesi için geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Çiftçiler, Ziraat Bankası, Ziraat Katılım Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla 28 farklı konuda avantajlı kredi imkanından yararlanabilecek.

Çiftçiler, çekecekleri kredilerde %25'ten başlayıp %100'e varan Hazine faiz/kar payı desteğinden faydalanabiliyor. %100'lük destek, pratikte çiftçinin kullandığı krediye hiç faiz ödemeyeceği, yani "sıfır faizli kredi" kullanacağı anlamına geliyor.

Genç ve kadın çiftçilere ek destek

Hükümetin tarım politikalarında öne çıkan bir diğer önemli başlık, gençlerin ve kadınların sektöre teşvik edilmesi. Açıklanan kredi paketinde bu politika net olarak yer alıyor: tarımsal üretimde aktif rol alan kadın ve genç çiftçilere, mevcut faiz indirimlerine ek olarak %15'lik ilave Hazine faiz/kar payı desteği sağlanacak.

Bu paketle hedef, üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak, girdilerdeki baskıyı hafifletmek ve tarım sektöründe hızlı bir canlanma yaratmaktır.

