Mehmet Şimşek: Enflasyon %30'un Altına, Bütçe Açığı %3,5 Civarı Beklentisi

Mehmet Şimşek'ten Ekonomiye İlişkin Değerlendirme

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, A Haber ve A Para ortak yayınında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Şimşek, yıl sonu enflasyon beklentileri, bütçe ve cari denge tahminleri ile savunma sanayisi ihracatına ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

Enflasyon hedefi ve programın evreleri

Şimşek, "Bütün olumsuzluklara rağmen sene sonu itibarıyla manşet enflasyonun yüzde 30'un altına düşeceğine inanıyoruz." dedi. Programın ilk evresinin makrofinansal istikrarı sağlamak olduğunu; bunun rezerv birikimi, bütçe açığı ve cari açığın kontrol altına alınmasıyla sağlandığını belirtti.

Şimşek, ikinci evrede dezenflasyonun başladığını, dayanıklılığın güçlendiğini ve bu evrenin 1-1,5 yıl süreceğini söyledi. Üçüncü evrenin ise 2026'da başlayıp 2027'nin ilk yarısında tamamlanmasının planlandığını ve bunun enflasyonun daha az hissedildiği bir ekosisteme geçiş ile yapısal reformları kapsadığını aktardı.

Bütçe, cari açık ve istihdam beklentileri

Şimşek, "Senenin sonunda bütçe açığının yüzde 3,5 civarında, cari açığın yüzde 1,5'in altında olmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı. Büyümenin makul seviyede olduğunu ve işsizlik oranının %8-8,5 aralığında seyredeceğini söyledi.

Enflasyonla mücadele ve fiyat dinamikleri

Enflasyonla mücadeleyi kolay bir iş olarak nitelendirmeyen Şimşek, programın uluslararası başarılı uygulamalarla paralel ilerlediğini vurguladı. Şimşek, manşet enflasyonun geçen sene ağustosta %50'nin üzerindeyken bu sene ağustosta %33 civarında olduğunu belirtti ve "Temel mal enflasyonu, ağustos ayı itibarıyla yüzde 20'nin altına düştü." dedi.

Şimşek, kira ve eğitim gibi bazı kalemlerde geçmiş uygulamaların serbest bırakılması nedeniyle uyarlama sürecinin sürdüğünü; manşet enflasyon ağustosta %33 olmasına karşın kira artışının %74 ve eğitim artışının %61 olduğunu söyledi. Ayrıca gıdada kuraklık nedeniyle enflasyonun yeniden %30'un üzerine çıktığını aktardı.

Savunma sanayisi ihracatı ve fırsatlar

Türkiye'nin savunma sanayisinin büyük fırsatları olduğunu kaydeden Şimşek, halihazırda devam eden yaklaşık 1400 projenin değerinin 100 milyar doların üzerinde olduğunu söyledi. Şimşek, Türkiye'nin bu sene küresel savunma sanayisi ihracatında muhtemelen ilk 10 arasına gireceğine işaret etti ve "En hazır ve bu konuda en çok yatırım yapmış ülkelerin başında Türkiye geliyor." dedi.

Dış şoklar, risk primi ve genel değerlendirme

Şimşek, yıl içinde kuraklık, don, bölgesel savaş ve küresel ticaretteki belirsizlikler gibi çok sayıda olumsuzluk yaşandığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu sene başımıza neredeyse gelmeyen bir şey kalmadı." Buna rağmen enflasyonun düşmeye devam ettiğini ve ülkenin risk priminin bu sabah itibarıyla 244 ile son 5 yılın en düşük düzeyinde olduğunu ifade etti.

