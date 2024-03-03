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Mehmet Şimşek’ten Murat Kurum’a övgü dolu sözler: “O bu işin ehli, metro yapımı hızlanacak”

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum’u övdü. “Murat kardeşimiz İstanbul’a gelirse metro inşaatı hızlanacak, herkes faydalanacak. Firmalarımız da kazançlı çıkacak” diyen Bakan Şimşek, “İstanbul’u daha rekabetçi hale getirebilecek en iyi isim Murat kardeşimizdir. Çünkü o bu konuda uzman. Çünkü bu deneyime ve bilgiye sahiptir” dedi.

Yayın Tarihi: 03.03.2024 11:12
Güncelleme Tarihi: 03.03.2024 11:12
Mehmet Şimşek’ten Murat Kurum’a övgü dolu sözler: “O bu işin ehli, metro yapımı hızlanacak”

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek İstanbul Seçimleri İçin Murat Kurum'u Destekliyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul'daki yerel seçimlerde Murat Kurum'a güçlü bir destek verdi. "Murat kardeşimiz gelirse metro yapımı hızlanırsa herkes kazanır. Şirketlerimiz kazanır" diyen Bakan Şimşek, İstanbul'u daha rekabetçi hale getirebilecek en iyi adayın Murat Kurum olduğunu belirtti. Şimşek, İstanbul'un en önemli sorunlarını çözebilecek birikime ve tecrübeye sahip olan Murat Kurum'un İstanbul için bir şans olduğunu vurguladı.

Bakan Şimşek'in Destek Mesajı: Murat Kurum İstanbul'un Sorunlarını Çözer

Bakan Şimşek, yaptığı açıklamada, Murat Kurum'un İstanbul'da büyük bir fark yaratacağını ifade ederek, ulaşım, konut açığı ve afet riski gibi İstanbul'un en önemli sorunlarını çözebilecek niteliklere sahip olduğunu söyledi. Ayrıca, hükümetin İstanbul'un altyapısına yönelik önemli yatırımlar yaptığını ve bu projelerle ulaşım sorununa çözüm getirdiğini belirtti.

Şimşek: AK Parti İstanbul'da Büyük Bir Fark Yarattı

Bakan Şimşek, AK Parti hükümetleri döneminde İstanbul'a yönelik yapılan sosyal konut projeleriyle ilgili de açıklamalarda bulundu. 1 milyon 319 bin sosyal konutun yapıldığını belirten Şimşek, Murat Kurum'un kentsel dönüşüm konusundaki deneyimiyle İstanbul'un geleceğini şekillendireceğini ifade etti. Ayrıca, AK Parti'nin yerel yönetim anlayışının "gerçek belediyecilik" olduğunu vurgulayarak, İstanbul'un daha rekabetçi bir şehir haline getirilmesinde Murat Kurum'un önemli bir rol oynayacağını kaydetti.

Şimşek: Kaynaklar Adil Bir Şekilde Dağıtıldı

Hazine ve Maliye Bakanı, muhalefetin İstanbul'a kaynak aktarımı konusundaki eleştirilerine de yanıt verdi. Kendilerinin Ankara'dan parayı adil ve kurala dayalı bir şekilde gönderdiklerini belirten Şimşek, en çok kaynağın İstanbul'a gönderildiğini ve ayrımcılık yapılmadığını vurguladı. Son olarak, yerel yönetimlere güçlü kaynak aktarıldığını ve bu kaynakların doğru kullanılmasının önemine değindi.

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