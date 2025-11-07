Mehmet Şimşek: Vergisini Zamanında Ödemeyeni Ödüllendirecek Düzenlemeyi Doğru Bulmuyoruz

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bütçe görüşmeleri

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplanan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 2026 yılı bütçesi üzerine konuştu. Komisyon toplantısında Şimşek, milletvekillerinin sorularını yanıtladı ve ekonomik politika ile destek paketlerine dair açıklamalarda bulundu.

Deprem bölgesinin ihyası öncelik

Şimşek, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği bölgelerin ihyasının bakanlığın en büyük önceliği olduğunu vurguladı. "Bu seneki fiyatla 3,6 trilyon lira bugüne kadar bütçeden tahakkuk bazlı bir harcama söz konusu. 90 milyar doların üzerinde" dedi. Deprem sonrası vergi kolaylıkları ve mücbir sebep düzenlemelerinin uygulandığını belirten Şimşek, mücbir sebep halinin 30 Kasım’da sona ereceğini, uzatılması için yasal düzenleme gerektiğini, ancak depremden etkilenenlerin kanıt göstermeleri halinde mücbir hal sona erse dahi haklardan yararlanacaklarını söyledi.

Vergi afı ve yapılandırma yaklaşımı

Vergi affı ve yapılandırma taleplerine ilişkin Şimşek, geçmişte yapılan düzenlemelerin çoğunun taksitlendirme niteliğinde olduğunu kaydetti. Şimşek, "Bir mükellefimiz bilançosunu bize sunup zorda olduğunu gösterirse biz memnuniyetle taksitlendirme yapıyoruz" ifadelerini kullanarak, koyu bir genelleştirilmiş af veya ödüllendirici düzenlemeye karşı olduklarını belirtti: "Vergisini zamanında ödemeyeni ödüllendirecek bir düzenlemeyi biz doğru bulmuyoruz".

Şimşek ayrıca vergi yapılandırmalarının vergiye uyumu bozduğunu vurguladı ve gelir idaresine başvuran, borç ödemede zorluk çeken mükelleflere rasyolar elverişliyse yardımcı olunacağını ifade etti. Vergisini zamanında ödeyenler için halihazırda gelir ve kurumlar vergisinde beş puanlık indirim uygulandığını hatırlattı.

Emek yoğun sektörlere yönelik tedbirler

Tekstil, mobilya, deri, konfeksiyon ve ayakkabı gibi emek yoğun sektörlerde yaşanan sıkıntıların farkında olduklarını söyleyen Şimşek, alınan ve planlanan destekleri anlattı. Bu kapsamda KOSGEB üzerinden her çalışan başına aylık 2 bin 500 lira destek verildiğini, reeskont kredi miktarlarında sektörlere ayrılan alanlar bulunduğunu aktardı.

Şimşek; ihracatçının kredi faiz sübvansiyonunun neredeyse yüzde 50’lere çıktığını, her şey dahil kredi oranının yüzde 24,9 olduğunu, yılın ilk dokuz ayında 700 milyarın üzerinde kredi sunulduğunu belirtti. Sektörlere ilave tedbirler alınacağını da sözlerine ekledi.

Mali disiplin, bütçe açığı ve enflasyon değerlendirmesi

Ekonomi programına yönelik eleştirilere cevap veren Şimşek, bütçe açığının düştüğünü, programın işlediğini söyledi: "Bütçe açığı yüzde 5,1'den geçen sene 4,7'ye, bu sene ise büyük ihtimalle yüzde 3,5-3,6 civarında gerçekleşecek". Ayrıca program sayesinde enflasyonun yüzde 32-33 civarına indiğini ve koşulların enflasyonun daha da düşmesine uygun olduğunu belirtti.

Şimşek, para politikası ve kur düzeltmeleri konusunda da geçmişle kıyaslama yaparken, uygulanan politikaların hiperenflasyon riskini gözeterek şekillendirildiğini vurguladı ve "Program rüşdünü ispat etti" dedi.

Vergi harcamaları ve teşvikler

2026 bütçe teklifinde vergi harcamalarının önemine değinen Şimşek, bu tutarın 1 trilyon 92 milyar lira olduğunu ve bunun büyük bölümünün asgari ücretin vergi dışı bırakılmasından kaynaklandığını söyledi. Şimşek, vergi ve teşvik düzenlemelerinin yatırım, üretim, ihracat ve istihdamı desteklemeye yönelik olduğunu vurguladı.

Komisyon sonuçları

Görüşmelerin ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı 2026 bütçesinin yanı sıra Gelir İdaresi Başkanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Kamu İhale Kurumu, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporları kabul edildi. Ayrıca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Yatırımcı Tazmin Merkezi ile Bankalararası Kart Merkezi AŞ’nin Sayıştay raporları da kabul edildi.

Öne çıkan ifade: "Vergisini zamanında ödemeyeni ödüllendirecek bir düzenlemeyi biz doğru bulmuyoruz" — Mehmet Şimşek.

