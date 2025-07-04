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Mehmetçik, İzmir'de Orman Yangınında Mahsur Kalan Aileyi Kurtardı

Hava Kuvvetleri, İzmir'in Ödemiş ilçesinde yangında mahsur kalan 4 kişilik aileyi helikopterle güvenli şekilde tahliye etti.

Yayın Tarihi: 04.07.2025 14:29
Güncelleme Tarihi: 04.07.2025 14:29
Mehmetçik, İzmir'de Orman Yangınında Mahsur Kalan Aileyi Kurtardı

İzmir'de Orman Yangını: 4 Kişilik Aile Kurtarıldı

Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli, İzmir'in Ödemiş ilçesi Tosunlar köyünde meydana gelen orman yangınında mahsur kalan 4 kişilik aileyi başarıyla kurtardı. Bu dramatik kurtarma operasyonu, milli savunma ekiplerinin etkin müdahalesiyle gerçekleşti.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, "İzmir'in Ödemiş ilçesi Tosunlar köyünde çıkan yangında mahsur kalan 4 kişilik aile, Hava Kuvvetleri Komutanlığımız tarafından kurtarıldı. Hava Kuvvetleri personelimiz, kurtardıkları ailemizi helikopter ile güvenli şekilde tahliye ederek sağlık ekiplerine teslim etti." ifadelerine yer verildi.

Yangınla Mücadele ve Kurtarma Çabaları

Olaya anında müdahale eden Hava Kuvvetleri, bölgedeki orman yangınında mahsur kalanlara ulaşarak, hayati bir görev üstlendi. Aile bireyleri, helikopterle güvenli bir şekilde tahliye edilerek sağlık ekiplerine ulaştırıldı.

Bu tür özverili kurtarma operasyonları, Hava Kuvvetleri'nin acil durumlar karşısındaki müdahale kabiliyetini ve ekiplerin profesyonelliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli, İzmir'in Ödemiş ilçesi Tosunlar köyünde çıkan orman...

Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli, İzmir'in Ödemiş ilçesi Tosunlar köyünde çıkan orman yangınında mahsur kalan 4 kişilik aileyi helikopterle kurtardı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli, İzmir'in Ödemiş ilçesi Tosunlar köyünde çıkan orman...

Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli, İzmir'in Ödemiş ilçesi Tosunlar köyünde çıkan orman yangınında mahsur kalan 4 kişilik aileyi helikopterle kurtardı.

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