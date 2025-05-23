Kars'ta Dolu ve Sağanak Yağış Etkili Oldu

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, etkili olan dolu yağışı çevreyi beyaza bürüdü. İlçede başlamış olan sağanak, kısa bir süre sonra yerini doluya bıraktı.

Dolu yağışı ile birlikte çayırlık alanlar ve bahçeler beyaz örtüyle kaplanırken, bazı vatandaşlar araçlarının üzerine battaniye ve branda örterek doludan korumaya çalıştı.

Yağışın etkisiyle birlikte yollarda su birikintileri oluştu, bu durum sürücüler için zorluklara yol açtı. Sarıkamış'ta dolu nedeniyle oluşan görüntüler ise şaşkınlıkla karşılandı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan dolu, çevreyi beyaza bürüdü.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan dolu, çevreyi beyaza bürüdü.