Mehmetçik, Kosova'da Kadınlar İçin Dikiş Atölyesi Kurdu

Kosova'da Kadınlara Yönelik Dikiş Atölyesi Açıldı

Kosova Türk Temsil Heyet Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen sivil-asker iş birliği faaliyetleri çerçevesinde, ülkenin güneyindeki Dragaş’ta kadınlara yönelik kurslar için bir dikiş atölyesi kuruldu.

Avoko Derneği'nin binasında düzenlenen açılış törenine; Türkiye’nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı, Türkiye’nin Prizren Başkonsolosu Celal Doğan, TİKA Kosova Koordinatörü Fulya Aslan, Kosova Türk Temsil Heyet Başkanı Piyade Albay Harun Elitaş, Dragaş Belediye Başkanı Behcet Celadini, ve Yunus Emre Enstitüsü Kosova Koordinatörü Ramazan Yılmaz gibi önemli isimler katıldı.

Büyükelçi Angılı'dan Önemli Mesajlar

Büyükelçi Angılı, konuşmasında Kosovalı kadınların ülkenin kurtuluş mücadelesinde ve bağımsızlık sürecinde erkeklerle eşit derecede önemli bir rol oynadığını vurgulayarak, "Kosova’nın inşasında ve sürdürülebilir kalkınmasında kadınların rolü yadsınamaz. Türkiye Cumhuriyeti olarak, dost ve kardeş ülke Kosova’nın bağımsızlığını devam ettirmesi için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz." dedi.

Proje ile Kadınların Mesleki Becerileri Geliştirilecek

Kosova Türk Temsil Heyet Başkanı Piyade Albay Elitaş, projenin Dragaş’taki kadınların mesleki becerilerini geliştirmelerine yardımcı olacağını belirtti. Elitaş, "Umudun, emeğin ve dayanışmanın kapılarını aralayacak olan projemiz, yalnızca meslek edinme fırsatı sunmuyor; aynı zamanda kadınların toplumsal hayata katılımını güçlendiren önemli bir adım." şeklinde konuştu.

İstihdam ve Ekonomik Gelişim Hedefleniyor

Dikiş makineleri ve ekipmanlarının hibe edildiği bu proje sayesinde, Dragaş'ta iş bulmakta zorluk çeken kadınların dikiş kursu alarak istihdamlarının artırılması amaçlanıyor. Bu sayede, bölgenin ekonomik ve sosyal gelişimine önemli bir katkı sağlanması bekleniyor.

Unutulmamalıdır ki Türk askeri, 1999 yılından bu yana Kosova'da görev yapmaktadır.

Kosova Türk Temsil Heyet Başkanlığınca, sivil-asker iş birliği faaliyetleri kapsamında ülkenin güneyindeki Dragaş’ta, kadınlara yönelik kurslarda kullanılmak üzere dikiş atölyesi kuruldu. Atölyenin kurulduğu Dragaş’ta faaliyet gösteren Avoko Derneği'nin binasında düzenlenen törene, Türkiye’nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı, Türkiye’nin Prizren Başkonsolosu Celal Doğan, TİKA Kosova Koordinatörü Fulya Aslan, Kosova Türk Temsil Heyet Başkanı Piyade Albay Harun Elitaş, Dragaş Belediye Başkanı Behcet Celadini, Yunus Emre Enstitüsü Kosova Koordinatörü Ramazan Yılmaz ile çok sayıda davetli katıldı.

Kosova Türk Temsil Heyet Başkanlığınca, sivil-asker iş birliği faaliyetleri kapsamında ülkenin güneyindeki Dragaş’ta, kadınlara yönelik kurslarda kullanılmak üzere dikiş atölyesi kuruldu. Atölyenin kurulduğu Dragaş’ta faaliyet gösteren Avoko Derneği'nin binasında düzenlenen törene, Türkiye’nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı, Türkiye’nin Prizren Başkonsolosu Celal Doğan, TİKA Kosova Koordinatörü Fulya Aslan, Kosova Türk Temsil Heyet Başkanı Piyade Albay Harun Elitaş, Dragaş Belediye Başkanı Behcet Celadini, Yunus Emre Enstitüsü Kosova Koordinatörü Ramazan Yılmaz ile çok sayıda davetli katıldı.